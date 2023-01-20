Прощание с погибшими пройдет 21 января в Украинском доме. Церемония начнется в 11.00.

Обратите внимание За считанные минуты произошла катастрофа, – Данилов рассказал о последнем сообщении Монастырского

Тем временем люди продолжают нести цветы и мягкие игрушки на место трагедии.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

В ГСЧС почтили память Монастырского

В ГСЧС Украины подчеркнули, что Денис Монастырский защищал Украину до последней минуты своей жизни.

У Дениса Анатольевича был особый добрый взгляд. Он излучал доверие и человечность, которая вдохновляла и поддерживала каждого из нас в самый страшный период нашей истории,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили: вся их многотысячная семья потеряла достойного руководителя. Однако вера Монастырского в ГСЧС – жива.

"Мы и дальше будем вкладывать все свои силы, чтобы приближать победу. Покойтесь с миром, господин Министр", – пообещали в ГСЧС.

В ГСЧС почтили память Монастырского: смотрите видео

Авиакатастрофа в Броварах – главное

Трагедия произошла в среду 18 января. Вертолет Super Puma, который использовали для нужд ГСЧС, около 8:20 упал в Броварах. Это произошло на территории возле детского сада и жилого дома.

К сожалению, погибли 14 человек. В частности, все находившиеся на борту.

"На борту вертолета находились 10 человек. Трое – это члены экипажа, семь – это руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович", – рассказали в Нацполиции.

Известно, что руководство МВД летело в одну из горячих точек в Украине.