30 оккупантов на одного Героя: в ВСУ оценили потери сторон в битве за Покровск
- Соотношение потерь россиян и украинцев в битве за Покровск составляет не менее 1 к 10, а иногда до 1 к 30.
- Такое соотношение потерь обеспечивается прежде всего технологическим преимуществом украинских сил.
Покровское направление остается самым горячим. Защитники делают все возможное, чтобы продвижение врага обходилось ему как можно дороже.
Об уровне потерь оккупантов на Покровском направлении рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Какова цена битвы за Покровск?
Соотношение потерь россиян и украинцев составляет не менее 1 к 10. Когда враг наращивает интенсивность боев, то этот показатель возрастает до уровня 1 к 30.
В то же время противник имеет преимущество в количестве личного состава, оно составляет 1 к 3,5 или 1 к 4.
Это означает, что количество потерь противника нельзя покрыть его доминированием в численности личного состава.
По словам "Перуна", этого удается достичь прежде всего благодаря технологическому преимуществу украинских сил. Оно не слишком существенное, однако есть.
Кроме того, такое соотношение потерь связано с тем, что наши защитники находятся в обороне, а противник ведет активные штурмовые действия.
Что происходит в Покровске?
- В Покровске идут ожесточенные бои. Враг продвигается, а Силы обороны пытаются зачистить город от противника. Особое внимание уделяется ликвидации российских экипажей БпЛА.
- Здания в городе могут переходить из рук в руки несколько раз в день, поэтому говорить, что Покровск "красный на 60% или 80%", нет смысла.
- Американские эксперты Джон Свит и Марк Тот отмечают, что ситуация сложная, но украинские войска имеют шанс удержать город. Россияне пытаются выполнить приказ Путина и захватить Покровск, однако им не удается продвинуться – они только заходят малыми группами и закрепляются в окопах. Оккупанты также пытаются перерезать украинскую логистику, но без успеха. Силы обороны не дают врагу окружить город и активно бьют по его технике беспилотниками.