30 окупантів на одного Героя: у ЗСУ оцінили втрати сторін у битві за Покровськ
- Співвідношення втрат росіян та українців у битві за Покровськ становить щонайменше 1 до 10, а іноді до 1 до 30.
- Таке співвідношення втрат забезпечується передусім технологічною перевагою українських сил.
Покровський напрямок залишається найгарячішим. Захисники роблять усе можливе, аби просування ворога обходилося йому якомога дорожче.
Про рівень втрат окупантів на Покровському напрямку розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Яка ціна битви за Покровськ?
Співвідношення втрат росіян та українців становить щонайменше 1 до 10. Коли ворог нарощує інтенсивність боїв, то цей показник зростає до рівня 1 до 30.
Водночас противник має перевагу у кількості особового складу, вона становить 1 до 3,5 чи 1 до 4.
Це означає, що кількість втрат противника не можна покрити його домінуванням в чисельності особового складу.
За словами "Перуна", цього вдається досягти передусім завдяки технологічній перевазі українських сил. Вона не надто суттєва, однак є.
Крім того, таке співвідношення втрат пов'язане з тим, що наші захисники перебувають в обороні, а противник веде активні штурмові дії.
Що відбувається у Покровську?
- У Покровську точаться запеклі бої. Ворог просувається, а Сили оборони намагаються зачистити місто від противника. Особлива увага приділяється ліквідації російських екіпажів БпЛА.
- Будівлі у місті можуть переходити з рук в руки кілька разів на день, тому говорити, що Покровськ "червоний на 60% чи 80%", немає сенсу.
- Американські експерти Джон Світ і Марк Тот зазначають, що ситуація складна, але українські війська мають шанс утримати місто. Росіяни намагаються виконати наказ Путіна й захопити Покровськ, проте їм не вдається просунутись – вони лише заходять малими групами та закріплюються в окопах. Окупанти також намагаються перерізати українську логістику, але без успіху. Сили оборони не дають ворогу оточити місто й активно б'ють по його техніці безпілотниками.