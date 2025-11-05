В TikTok распространяют фейки о "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска"
- В TikTok распространяются фейковые видео о "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска", созданные с использованием искусственного интеллекта.
- Центр противодействия дезинформации отмечает, что эти видео являются частью информационной войны России, направленной на деморализацию украинцев и влияние на иностранцев.
В TikTok распространяется новая волна фейковых видео о якобы "массовой сдаче в плен украинских военных в районе Покровска" в Донецкой области. Таким образом Россия стремится убедить иностранцев, что Украина якобы проигрывает.
Кроме этого, страна-агрессор хочет деморализовать украинское общество. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Что говорят в ЦПД о российских фейках о Покровске?
По данным ЦПД, ролики в TikTok созданы с помощью технологий искусственного интеллекта. Большинство этих видео содержат подписи на разных иностранных языках. Аккаунты, которые их распространяют, имеют признаки координированной сети, созданной для продвижения кремлевских нарративов среди иностранных пользователей.
Цель подобных роликов – сформировать впечатление среди иностранцев, что Украина якобы проигрывает, а западная военная помощь "не имеет смысла". Зато внутри Украины эти фейки призваны деморализовать население и навязать ощущение катастрофы на фронте.
В ЦПД отмечают, что российские войска продолжают попытки захватить Покровск, продолжаются ожесточенные бои за город. Однако Силы обороны сдерживают врага, а распространение дезинформации о "массовой сдаче в плен украинских военных" является частью информационной войны, которую ведет Россия против Украины и Запада.
Ситуация в Покровске: коротко о главном
Российская армия стремится захватить Покровск. Его захват может открыть путь к наступлению на еще два города – Краматорск и Славянск.
Сейчас в Покровске продолжаются ожесточенные бои. Ситуация в городе все больше обостряется. Туда зашло большое количество российских ДРГ, которые трудно обнаружить и уничтожить. Они просачиваются в украинские порядки и логистику, создавая там хаос. Командование пытается стабилизировать ситуацию, однако это трудно сделать.
В интервью 24 Каналу полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что в тыл украинских войск в Покровске российские оккупанты заходили в гражданской одежде. Впоследствии накапливались в городе под видом мирного населения, а затем начинали боевые действия.
Он предупредил, что враг может снова прибегнуть к такому методу, запустить сначала своих солдат под видом гражданских, а когда по ним начнут стрелять, то заснять это и подать, как то, что СОУ вроде бы бьют по мирным людям.