У TikTok поширюють фейки про "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська"

У TikTok поширюється нова хвиля фейкових відео про нібито "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська" на Донеччині. Таким чином Росія прагне переконати іноземців, що Україна нібито програє.

Окрім цього, країна-агресорка хоче деморалізувати українське суспільство. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Дивіться також Якщо Покровськ упаде: аналітик сказав, як росіяни зможуть використовувати місто

Що кажуть у ЦПД про російські фейки щодо Покровська?

За даними ЦПД, ролики у TikTok створені за допомогою технологій штучного інтелекту. Більшість цих відео містять підписи різними іноземними мовами. Акаунти, які їх поширюють, мають ознаки координованої мережі, створеної для просування кремлівських наративів серед іноземних користувачів.

Мета подібних роликів – сформувати враження серед іноземців, що Україна нібито програє, а західна військова допомога "не має сенсу". Натомість всередині України ці фейки покликані деморалізувати населення та нав’язати відчуття катастрофи на фронті.

У ЦПД зазначають, що російські війська продовжують спроби захопити Покровськ, тривають запеклі бої за місто. Проте Сили оборони стримують ворога, а поширення дезінформації про "масову здачу в полон українських військових" є частиною інформаційної війни проти України та Заходу, яку веде Росія.

Ситуація у Покровську: коротко про головне