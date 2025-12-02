Север Покровска под контролем Украины, однако оккупанты преобладают в южной части, – ВСУ

Одним из самых ожесточенных направлений российско-украинской войны остается Покровский. Там идут ожесточенные бои. Часть города находится под контролем украинских бойцов.

Впрочем, враг давит с юга. Об актуальной ситуации в Покровске рассказали бойцы 7-го Корпуса быстрого реагирования ВСУ, передает 24 Канал.

Под чьим контролем Покровск?

Как сообщили агентству Reuters в 7-м Корпусе десантно-штурмовых войск, украинские защитники удерживают северную часть города и ведут штурмовые действия на юге, где преобладают войска России.

В то же время российское командование накануне доложило президенту Владимиру Путину о якобы полном контроле над Покровском после многомесячного штурма.

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что в Донецкой области уже сформировался так называемый "мешок" в районе агломерации Покровск – Мирноград. В то же время он отметил, что о полном окружении города пока речь не идет.

Какова ситуация на других направлениях фронта?