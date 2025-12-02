Север Покровска под контролем Украины, однако оккупанты преобладают в южной части, – ВСУ
- Украинские войска продолжают сдерживать врага в Покровске.
- Тем временем российское командование заявило о якобы контроле над городом.
Одним из самых ожесточенных направлений российско-украинской войны остается Покровский. Там идут ожесточенные бои. Часть города находится под контролем украинских бойцов.
Впрочем, враг давит с юга. Об актуальной ситуации в Покровске рассказали бойцы 7-го Корпуса быстрого реагирования ВСУ, передает 24 Канал.
Под чьим контролем Покровск?
Как сообщили агентству Reuters в 7-м Корпусе десантно-штурмовых войск, украинские защитники удерживают северную часть города и ведут штурмовые действия на юге, где преобладают войска России.
В то же время российское командование накануне доложило президенту Владимиру Путину о якобы полном контроле над Покровском после многомесячного штурма.
Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказал, что в Донецкой области уже сформировался так называемый "мешок" в районе агломерации Покровск – Мирноград. В то же время он отметил, что о полном окружении города пока речь не идет.
Какова ситуация на других направлениях фронта?
Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что российская армия осуществила ряд наступательных операций на разных участках фронта, однако ни одна из них не имела успеха. По его словам, на Купянском направлении украинские войска демонстрируют определенные успехи.
Зеленский отметил, что, несмотря на заявления России о захвате города, украинские военные фактически зачистили его от противника.
На Волчанском направлении Харьковщины ситуация также остается сложной.
По словам начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, российские войска пытаются продвигаться в районе Волчанска и вокруг него. Город претерпел значительные разрушения, а густой туман затрудняет работу дронов и тактической авиации.
В то же время последние данные карты DeepState подтверждают, что враг продолжает наступательные действия на Запорожском направлении, в частности возле населенных пунктов Ровнополье и Гуляйполе.