Північ Покровська під контролем України, проте окупанти переважають у південній частині, – ЗСУ
- Українські війська продовжують стримувати ворога у Покровську.
- Тим часом російське командування заявило про буцімто контроль над містом.
Одним із найзапекліших напрямків російсько-української війни залишається Покровський. Там точаться запеклі бої. Частина міста перебуває під контролем українських бійців.
Втім, ворог тисне з півдня. Про актуальну ситуацію в Покровську розповіли бійці 7-го Корпусу швидкого реагування ЗСУ, передає 24 Канал.
Під чиїм контролем Покровськ?
Як повідомили агентству Reuters у 7-му Корпусі десантно-штурмових військ, українські захисники утримують північну частину міста та ведуть штурмові дії на півдні, де переважають війська Росії.
Водночас російське командування напередодні доповіло президенту Володимиру Путіну про нібито повний контроль над Покровськом після багатомісячного штурму.
До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу розповів, що На Донеччині вже сформувався так званий "мішок" у районі агломерації Покровськ – Мирноград. Водночас він зауважив, що про повне оточення міста наразі не йдеться.
Яка ситуація на інших напрямках фронту?
Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що російська армія здійснила низку наступальних операцій на різних ділянках фронту, проте жодна з них не мала успіху. За його словами, на Куп'янському напрямку українські війська демонструють певні успіхи.
Зеленський наголосив, що, попри заяви Росії про захоплення міста, українські військові фактично зачистили його від противника.
На Вовчанському напрямку Харківщини ситуація також залишається складною.
За словами начальника управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, російські війська намагаються просуватися в районі Вовчанська та навколо нього. Місто зазнало значних руйнувань, а густий туман ускладнює роботу дронів та тактичної авіації.
Водночас останні дані карти DeepState підтверджують, що ворог продовжує наступальні дії на Запорізькому напрямку, зокрема біля населених пунктів Рівнопілля та Гуляйполе.