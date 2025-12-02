Північ Покровська під контролем України, проте окупанти переважають у південній частині, – ЗСУ

Одним із найзапекліших напрямків російсько-української війни залишається Покровський. Там точаться запеклі бої. Частина міста перебуває під контролем українських бійців.

Втім, ворог тисне з півдня. Про актуальну ситуацію в Покровську розповіли бійці 7-го Корпусу швидкого реагування ЗСУ, передає 24 Канал.

Під чиїм контролем Покровськ?

Як повідомили агентству Reuters у 7-му Корпусі десантно-штурмових військ, українські захисники утримують північну частину міста та ведуть штурмові дії на півдні, де переважають війська Росії.

Водночас російське командування напередодні доповіло президенту Володимиру Путіну про нібито повний контроль над Покровськом після багатомісячного штурму.

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу розповів, що На Донеччині вже сформувався так званий "мішок" у районі агломерації Покровськ – Мирноград. Водночас він зауважив, що про повне оточення міста наразі не йдеться.

Яка ситуація на інших напрямках фронту?