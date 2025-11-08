"Воины зачищают дом за домом": группировка "Восток" сделала новое заявление о Покровске
- В районе Покровска продолжаются тяжелые бои.
- Украинские силы зачищают город от врага.
- Оккупанты пытаются закрепиться в окрестностях Мирнограда.
В районе Покровска продолжаются тяжелые бои. Силы обороны пытаются зачистить город от врага.
По состоянию на вечер на Покровском направлении произошло несколько десятков атак противника. Об этом говорится в отчете Группировки войск "Восток", передает 24 Канал.
Смотрите также В ГУР приоткрыли тайну "Рубикона": кто стоит за элитой вражеских дронаров
Что происходит в районе Покровска?
Оккупанты безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города. Тем временем украинские штурмовые группы зачищают от россиян дом за домом. Особое внимание защитники уделяют разоблачению и ликвидации вражеских экипажей БПЛА.
Противник также пытается атаковать в районе соседнего Мирнограда. Силы обороны мужественно держат оборону, не позволяя врагу закрепиться в окрестностях.
В Группировке войск "Восток" признали, что логистика украинских подразделений затруднена, однако обеспечивается в необходимом объеме.
Обратите внимание! Военный Дмитрий "Перун" Филатов рассказал в интервью 24 Каналу, что в случае потери Покровска оборона Мирнограда будет возможной, но это усложнит положение Сил обороны. Сейчас ситуация в городе, хотя и напряженная, она точно более контролируемая, чем в Покровске.
Какая обстановка на Покровском направлении?
- По данным Института изучения войны, россияне расширяют логистику к югу от Покровска, используя пикапы и мотоциклы для доставки припасов. Геолокационные данные свидетельствуют о продвижении российских войск на северо-восточных и восточных окраинах Покровска, а также на юге Мирнограда.
- Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире 24 Канала, что тактические успехи украинских военных возле Доброполья могут помочь стабилизировать ситуацию в районе Покровска и Мирнограда, если будет налажена логистика и есть резервы. Позиции постоянно меняются: здания могут переходить из рук в руки несколько раз в день, поэтому говорить, что Покровск "красный на 60% или 80%", не имеет смысла.
- По словам эксперта, в случае захвата Покровска россияне смогут освободить войска для наступления смогут освободить войска для наступления на Славянско – Краматорскую агломерацию и продвигаться вглубь Днепропетровщины, где мало крупных населенных пунктов для обороны.