"Воїни зачищають будинок за будинком": угруповання "Схід" зробило нову заяву про Покровськ
- У районі Покровська тривають важкі бої.
- Українські сили зачищають місто від ворога.
- Окупанти намагаються закріпитися на околицях Мирнограда.
У районі Покровська тривають важкі бої. Сили оборони намагаються зачистити місто від ворога.
Станом на вечір на Покровському напрямку відбулося кілька десятків атак противника. Про це йдеться у звіті Угруповання військ "Схід", передає 24 Канал.
Що коїться у районі Покровська?
Окупанти безуспішно пробують проникнути на північні околиці міста. Тим часом українські штурмові групи зачищають від росііян будинок за будинком. Особливу увагу захисники приділяють викриттю та ліквідації ворожих екіпажів БпЛА.
Противник також намагається атакувати в районі сусіднього Мирнограда. Сили оборони мужньо тримають оборону, не дозволяючи ворогу закріпитися на околицях.
В Угрупованні військ "Схід" визнали, що логістика українських підрозділів ускладнена, однак забезпечується у необхідному обсязі.
Зверніть увагу! Військовий Дмитро "Перун" Філатов розповів в інтерв'ю 24 Каналу, що у разі втрати Покровська оборона Мирнограда буде можливою, але це ускладнить положення Сил оборони. Наразі ситуація у місті, хоча й напружена, вона точно більш контрольована, ніж у Покровську.
Яка обстановка на Покровському напрямку?
- За даними Інституту вивчення війни, росіяни розширюють логістику на південь від Покровська, використовуючи пікапи та мотоцикли для доставки припасів. Геолокаційні дані свідчать про просування російських військ на північно-східних та східних околицях Покровська, а також на півдні Мирнограда.
- Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі 24 Каналу, що тактичні успіхи українських військових біля Добропілля можуть допомогти стабілізувати ситуацію в районі Покровська та Мирнограда, якщо буде налагоджена логістика і є резерви. Позиції постійно змінюються: будівлі можуть переходити з рук в руки кілька разів на день, тому говорити, що Покровськ "червоний на 60% чи 80%", не має сенсу.
- За словами експерта, у разі захоплення Покровська росіяни зможуть звільнити війська для наступу на Слов'янсько – Краматорську агломерацію та просуватися вглиб Дніпропетровщини, де мало великих населених пунктів для оборони.