Россияне прорываются в многоэтажки, – Сырский о Покровске и Мирнограде
- В районе Покровска и Мирнограда продолжаются ожесточенные бои.
- Враг пытается проникнуть в многоквартирные дома и там закрепиться.
На Покровском направлении идут ожесточенные бои. В эти дни здесь продолжает работать главнокомандующий Александр Сырский.
В районе Покровска и Мирнограда россияне не оставляют попыток прорваться к жилой застройке, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Главкома.
Какая обстановка возле Покровска и Мирнограда?
Враг пытается проникнуть в многоквартирные дома и закрепиться там для расширения зоны контроля.
С учетом этой ситуации командование подготовило комплекс мероприятий, чтобы противодействовать планам врага. Основное внимание сосредоточили на стабильной логистике подразделений Сил обороны и на противодействии вражеским FPV-дронам, разведчикам, артиллерии и минометам.
Также командиры проработали дополнительные варианты действий на случай различных сценариев.
Украинские военные продолжают наносить противнику большие потери в живой силе и технике и сдерживают его продвижение. Командиры действуют так, чтобы максимально сохранить жизнь и здоровье наших бойцов.
Какие шансы удержать Покровск?
- Ситуация в Покровске ухудшилась: россияне продвигаются в город и стягивают большие силы. В районе Мирнограда они пытаются перерезать пути снабжения и ротаций. Об этом в эфире 24 Канала Николай Гриценко из бригады "Рубеж". Военный говорит, что враг использует много техники и пехоты.
- Туман и дожди затрудняют работу украинской аэросведки. Выявлять и уничтожать вражеские группы непросто. Поэтому оккупанты просачиваются между украинскими позициями малыми группами, заезжают в тыл, делают засады. Они двигаются на мотоциклах, легковушках и легкой бронетехнике.
- Николай Гриценко также объясняет, что нехватка пехоты затрудняет остановку врага, организацию наблюдательных постов и обеспечение обороны. Из-за этого нельзя даже на короткое время сменить бойцов, которые уже давно на позициях. Недостаток личного состава – сейчас главная проблема на Покровском направлении.