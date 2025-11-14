Укр Рус
24 Канал Новини України Росіяни прориваються до багатоповерхівок, – Сирський про Покровськ і Мирноград
14 листопада, 19:19
2

Росіяни прориваються до багатоповерхівок, – Сирський про Покровськ і Мирноград

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У районі Покровська та Мирнограда тривають запеклі бої.
  • Ворог намагається проникнути до багатоквартирних будинків і там закріпитися.

На Покровському напрямку точаться запеклі бої. Цими днями тут продовжує працювати головнокомандувач Олександр Сирський.

У районі Покровська та Мирнограда росіяни не полишають спроб прорватися до житлової забудови, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення Головкома.

Ворог намагається проникнути до багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. 

З урахуванням цієї ситуації командування підготувало комплекс заходів, щоб протидіяти планам ворога. Основну увагу зосередили на стабільній логістиці підрозділів Сил оборони та на протидії ворожим FPV-дронам, розвідникам, артилерії й мінометам. 

Також командири опрацювали додаткові варіанти дій на випадок різних сценаріїв. 

Українські військові продовжують завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці та стримують його просування. Командири діють так, щоб максимально зберегти життя і здоров'я наших бійців.

  • Ситуація в Покровську погіршилася: росіяни просуваються в місто й стягують великі сили. У районі Мирнограда вони намагаються перерізати шляхи постачання та ротацій. Про це в ефірі 24 Каналу Микола Гриценко з бригади "Рубіж". Військовий каже, що ворог використовує багато техніки та піхоти.
  • Туман і дощі ускладнюють роботу української аерозвідки. Виявляти і знищувати ворожі групи непросто. Тому окупанти просочуються між українськими позиціями малими групами, заїжджають у тил, роблять засідки. Вони рухаються на мотоциклах, легковиках і легкій бронетехніці.
  • Микола Гриценко також пояснює, що нестача піхоти ускладнює зупинку ворога, організацію спостережних постів і забезпечення оборони. Через це не можна навіть на короткий час змінити бійців, які вже давно на позиціях. Нестача особового складу – наразі головна проблема на Покровському напрямку.