Путин издал странный приказ, чтобы доказать окружение Покровска, Мирнограда и Купянска
- Путин приказал обеспечить проезд иностранных журналистов в Покровск, Мирноград и Купянск для проверки заявлений об окружении городов.
- Российское командование якобы готово для этого прекратить боевые действия на 5 – 6 часов.
На днях российские генералы доложили Владимиру Путину о якобы окружении трех украинских городов на Востоке. Речь идет о Покровске, Мирнограде и Купянске.
В Украине опровергли заявления оккупантов. Тогда глава Кремля решил доказать, что он не врет, и издал странный приказ, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Это необычно видеть: в бригаде "Рубеж" раскрыли хитрости россиян на Покровском направлении
Какие приказы отдал Путин по 3 украинским городам?
Так, минобороны России получило приказ Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов в Покровске, Мирнограде и Купянске, где якобы заблокированы ВСУ.
В оборонном ведомстве заявили, что российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5 – 6 часов в этих районах.
Также оккупанты якобы готовы обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп иностранных СМИ, в частности украинских – при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военнослужащих.
В комментарии 24 Канала начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию в Купянске и "абсурдный" приказ Путина.
Ну как на это можно реагировать? Окружение Купянска есть только в воображении Путина,
– сказал военный.
По его словам, об окружении города пока не может идти речи.
Какова ситуация в Покровске, Купянске и Мирнограде?
- 30 октября главком Александр Сырский побывал в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где враг наращивает активность. Генерал признал, что ситуация сложная. Однако он опроверг заявления российской пропаганды о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в Покровске, как и в Купянске.
- Воин Сил территориальной обороны Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу: о якобы "окружении" говорят уже не впервые, но такого еще не было. Если будет существовать реальная угроза окружения на Донецком направлении, наших войск никто не покинет. На отдельных участках противник имеет численное преимущество, и наши силы иногда отступают – но это не означает окружение.
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала рассказал, что россияне по несколько человек пытаются просачиваться в город. Серая зона занимает около 50% Покровска, линии боестолкновения в западной и южной частях нет. Тактика врага изменилась – быстрые прорывы без закрепления, что приводит к большим потерям. Противник имеет преимущество в РЭБ, а логистика для ВСУ затруднена. В восточных окрестностях Мирнограда сосредоточены большие силы врага, но они еще не закрепились в городе. В Покровск зашли спецназовцы ГУР для деблокады и зачистки.
- По Купянскому направлению, командир полка беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко сказал, что россияне стали активнее бить по переправам благодаря дронам и авиации. Украинские инженеры ежедневно восстанавливают эти переправы – это сложная и опасная работа, ведь она обеспечивает логистику фронта. Федоренко недавно побывал в левобережном Купянске, где враг очень активен. Несмотря на это, украинские военные ежедневно удерживают позиции и продолжают оборону. На правобережье ВСУ успешно выбивают российские диверсионные группы. Продолжается зачистка на северо-западных окраинах города. Федоренко уверен, что Купянск останется под украинским флагом.