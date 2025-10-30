Путін видав дивний наказ, аби довести оточення Покровська, Мирнограда і Куп'янська: реакція ЗСУ
- Путін наказав забезпечити проїзд іноземних журналістів до Покровська, Мирнограда і Куп'янська для перевірки заяв про оточення міст.
- Російське командування нібито готове задля цього припинити бойові дії на 5 – 6 годин.
Днями російські генерали доповіли Володимиру Путіну про нібито оточення трьох українських міст на Сході. Йдеться про Покровськ, Мирноград і Куп'янськ.
В Україні спростували заяви окупантів. Тоді очільник Кремля вирішив довести, що він не бреше, і видав дивний наказ, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Які накази віддав Путін щодо 3 українських міст?
Так, міноборони Росії отримало наказ Путіна забезпечити проїзд іноземних журналістів для відвідування районів у Покровську, Мирнограді та Куп'янську, де буцімто заблоковані ЗСУ.
В оборонному відомстві заявили, що що російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5 – 6 годин у цих районах.
Також окупанти начебто готові забезпечити коридори безперешкодного в'їзду та виїзду груп іноземних ЗМІ, зокрема українських – за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і для російських військовослужбовців.
У коментарі 24 Каналу начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов прокоментував ситуацію у Куп'янську і "абсурдний" наказ Путіна.
Ну як на таке можна реагувати? Оточення Куп'янська є лише в уяві Путіна,
– сказав військовий.
За його словами, про оточення міста наразі не може йти мови.
Яка ситуація у Покровську, Куп'янську та Мирнограді?
- 30 жовтня головком Олександр Сирський побував у районі Покровсько-Мирноградської агломерації, де ворог нарощує активність. Генерал визнав, що ситуація складна. Однак він заперечив заяви російської пропаганди про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську.
- Воїн Сил територіальної оборони Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу: про нібите "оточення" говорять уже не вперше, але такого ще не було. Якщо існуватиме реальна загроза оточення на Донецькому напрямку, наших військ ніхто не покине. На окремих ділянках противник має чисельну перевагу, і наші сили іноді відступають – але це не означає оточення.
- Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу розповів, що росіяни по кілька людей намагаються просочуватися в місто. Сіра зона займає близько 50% Покровська, лінії боєзіткнення у західній і південній частинах немає. Тактика ворога змінилася – швидкі прориви без закріплення, що призводить до великих втрат. Противник має перевагу в РЕБ, а логістика для ЗСУ ускладнена. У східних околицях Мирнограда зосереджені великі сили ворога, але вони ще не закріпилися в місті. До Покровська зайшли спецпризначенці ГУР для деблокади і зачистки.
- Щодо Куп'янського напрямку, командир полку безпілотників "Ахіллес" Юрій Федоренко сказав, що росіяни стали активніше бити по переправах завдяки дронам і авіації. Українські інженери щодня відновлюють ці переправи – це складна й небезпечна робота, адже вона забезпечує логістику фронту. Федоренко нещодавно побував у лівобережному Куп'янську, де ворог дуже активний. Попри це, українські військові щодня утримують позиції та продовжують оборону. На правобережжі ЗСУ успішно вибивають російські диверсійні групи. Триває зачистка на північно-західних околицях міста. Федоренко впевнений, що Куп'янськ залишиться під українським прапором.