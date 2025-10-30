Путін видав дивний наказ, аби довести оточення Покровська, Мирнограда і Куп'янська: реакція ЗСУ

Днями російські генерали доповіли Володимиру Путіну про нібито оточення трьох українських міст на Сході. Йдеться про Покровськ, Мирноград і Куп'янськ.

В Україні спростували заяви окупантів. Тоді очільник Кремля вирішив довести, що він не бреше, і видав дивний наказ, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Які накази віддав Путін щодо 3 українських міст?

Так, міноборони Росії отримало наказ Путіна забезпечити проїзд іноземних журналістів для відвідування районів у Покровську, Мирнограді та Куп'янську, де буцімто заблоковані ЗСУ.

В оборонному відомстві заявили, що що російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5 – 6 годин у цих районах.

Також окупанти начебто готові забезпечити коридори безперешкодного в'їзду та виїзду груп іноземних ЗМІ, зокрема українських – за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і для російських військовослужбовців.

У коментарі 24 Каналу начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов прокоментував ситуацію у Куп'янську і "абсурдний" наказ Путіна.

Ну як на таке можна реагувати? Оточення Куп'янська є лише в уяві Путіна,

– сказав військовий.

За його словами, про оточення міста наразі не може йти мови.

Яка ситуація у Покровську, Куп'янську та Мирнограді?