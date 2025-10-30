Такое было в Авдеевке и Судже: Стерненко говорит, что ВСУ оказались в "огневом мешке"

Ситуация на Покровском направлении приобретает огласку. Россияне заявляют о "блокировании" подразделений Сил обороны.

Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко раскритиковал украинское командование. Ошибки военного руководства, по его мнению, привели к тяжелой ситуации на Покровском направлении, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин заявил об окружении ВСУ в 2 городах: военные оценили, действительно ли ситуация критическая

Какова ситуация в районе Покровска?

По словам военного обозревателя, украинские подразделения в районе Покровска оказались в "огневом мешке". Подобная ситуация уже случалась в Авдеевке, Угледаре, Судже. Каждый раз враг обрезал логистику защитников, которые оказывались в ловушке. Нашы военные тогда были вынуждены отходить в последний момент с большими потерями, бросая имущество и технику. Некоторым выйти не удалось, и они навсегда оставались на позициях.

Это же сейчас происходит снова. Казалось бы, можно было делать выводы. Но есть более важный вопрос: кто вы из "Слова пацана?",

– написал Стерненко.

Упоминание о "Слово пацана" – это, очевидно, отсылка к скандалу вокруг главы управления штурмовых войск ВСУ Валентина Манько. Тот выкладывал видео с танцами под русскоязычные песни, а также играл в игру, "кто он из слова пацана", чем вызвал критику в сети.

Справка: "Огневой мешок" означает участок местности, куда противника специально заманивают, чтобы уничтожить его сосредоточенным огнем с нескольких направлений. Это ловушка, в которую враг попадает под перекрестный или концентрированный обстрел. Выйти из "мешка" очень трудно из-за плотности огня.

Что говорят в Генштабе о "блокировании" ВСУ в Покровске?

Между тем группировка войск "Восток" опровергла заявления оккупантов о якобы блокировании украинских подразделений в Покровске. Там признают, что ситуация на этом участке фронта тяжелая. Враг усилил здесь свою активность. Вражеские FPV усложняют логистику, но она прервана.

Что этому предшествовало?