Таке було в Авдіївці і Суджі: Стерненко каже, що ЗСУ опинилися у "вогневому мішку"

Ситуація на Покровському напрямку набуває розголосу. Росіяни заявляють про "блокування" підрозділів Сил оборони.

Громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко розкритикував українське командування. Помилки військового керівництва, на його думку, призвели до тяжкої ситуації на Покровському напрямку, передає 24 Канал.

Яка ситуація у районі Покровська?

За словами військового оглядача, українські підрозділи у районі Покровська опинилися у "вогневому мішку". Подібна ситуація вже траплялася в Авдіївці, Вугледарі, Суджі. Щоразу ворог обрізав логістику захисників, які опинялися у пастці. Оборонці тоді були змушені відходити в останній момент із великими втратами, кидаючи майно та техніку. Деяким вийти не вдалося, і вони назавжди лишалися на позиціях.

Це ж зараз відбувається знову. Здавалося б, можна було робити висновки. Але є важливіше питання: хто ви зі "Слова пацана?",

– написав Стерненко.

Згадка про "Слово пацана" – це, вочевидь, відсилання до скандалу навколо очільника управління штурмових військ ЗСУ Валентина Манька. Той викладав відео з танцями під російськомовні пісні, а також грав у гру, "хто він зі слова пацана", чим викликав критику у мережі.

Довідка: "Вогневий мішок" означає ділянку місцевості, куди противника спеціально заманюють, щоб знищити його зосередженим вогнем з кількох напрямків. Це пастка, у яку ворог потрапляє під перехресний або концентрований обстріл. Вийти з "мішка" дуже важко через щільність вогню.

Що кажуть у Генштабі про "блокування" ЗСУ у Покровську?

Тим часом угруповання військ "Схід" спростувало заяви окупантів про нібито блокування українських підрозділів у Покровську. Там визнають, що ситуація на цій ділянці фронту важка. Ворог посилив тут свою активність. Ворожі FPV ускладнюють логістику, але вона перервана.

Що цьому передувало?