Россияне вплотную приблизились к стратегически важному городу в Донецкой области – Покровску. Несмотря на то, что наступление врага здесь удалось замедлить, ситуация остается чрезвычайно опасной.

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Оккупанты оставили Покровск без воды

Утром 12 сентября председатель ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне перебили водоснабжение в Покровск.

В результате боевых действий остановлена работа модульной фильтровальной станции, благодаря которой в последнее время Покровск получал воду. Восстановить ее работу пока невозможно,

– подчеркнул чиновник.

Чиновник напомнил, что уже сейчас в Покровской громаде за счет местного бюджета пробурено 75 скважин общего пользования, за счет ОСМД – 250 скважин возле многоэтажек.



В громаде организован подвоз питьевой воды и установлено 8 установок обратного осмоса, из которых люди могут набирать воду бесплатно. При этом в Родинском водоснабжение продолжается.

Ситуация сложная и в ближайшее время лучше не станет. Поэтому я в очередной раз призываю: эвакуируйтесь!,

– призвал гражданских Филашкин.

К слову, 10 сентября россияне обстреляли Покровск и повредили газораспределительную станцию – без газа остались около 28 000 человек.