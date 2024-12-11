Приостановят подачу газа в четверг, 12 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкоблгаз.

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В Покровске не будет газа

Газоснабжение в Покровске вынуждены прекратить из-за обострения ситуации, связанной с полномасштабным вторжением России.

В течение последних месяцев специалисты АО "Донецкоблгаз", несмотря на обстрелы, делали все возможное, чтобы жители Покровска получали природный газ и могли пользоваться его благами,

– написали газовики.

Газопроводы Покровска из-за боевых действий получили значительные повреждения. Сейчас из-за постоянных российских обстрелов ликвидировать последствия невозможно.

В Донецкоблгазе также попросили абонентов, если это возможно, перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам, а в частном секторе – запорное устройство на газопроводе-вводе в дом.

Обратите внимание! Для решения вопросов по учету газа работает контакт-центр Донецкоблгаза. Единый номер: 0 800 100 104.