Путин грезит Покровском: почему Кремлю крайне нужен город и как можно испортить его планы

Уже некоторое время Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Россия прилагает невероятные усилия, чтобы захватить город. Украинские защитники, в свою очередь, отражают российское нашествие, нанося врагу колоссальные потери.

Важную операцию в Покровске сейчас продолжают спецназовцы ГУР. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, как можно улучшить ситуацию в городе и почему Кремлю крайне важно его захватить.

Смотрите также Высадка десанта и рукопашный штурм: ГУР показало уникальные кадры операции в Покровске

Насколько сложная ситуация в Покровске?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что на Покровском направлении россияне сосредоточили более четверти всей своей группировки, которая находится в Украине. Всего на нашей территории сейчас насчитывается примерно 720 тысяч россиян, из которых 150 – 170 тысяч непосредственно на Покровском направлении.

По его словам, для противодействия врагу туда зашли спецназовцы Главного управления разведки, высадившись на территории, которую российские пропагандисты поспешили назвать своей. Кроме того, там сейчас спецназовцы Сил специальных операций, новых Штурмовых войск, Военной службы правопорядка, а также подтягиваются отдельные механизированные бригады.

Задачи, которые выполняют спецназовцы – это, собственно, обеспечить горловину, чтобы избежать оперативного окружения,

– сказал Жмайло.

Хотя, отметил он, и наша, и вражеская логистика на данном направлении очень затруднена. Есть определенное закрепление россиян на юге и юго-западных окраинах. Мы стабильно удерживаем восточную часть Покровска. Тогда как на других направлениях – преимущественно серая зона.

В Мирнограде, добавил он, также удалось несколько отбросить россиян. Противник одиночно фиксируется, в частности, где-то на восточных окраинах, речь идет об оккупантах, которые смогли туда забежать.

Какие силы Путин бросил на Покровск: смотрите видео

Как разомкнуть клещи вокруг Покровска?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что Путин дал указание начальнику своего генштаба Валерию Герасимову в течение 2 недель, то есть до 15 ноября, захватить Покровск, Мирноград и дальше двигаться на Константиновку.

По его словам, для активного противодействия российскому нашествию надо применить альтернативные модели действий, в частности, привлечь наши дополнительные подразделения и действовать нестандартно.

Что происходит в Покровске: смотрите на карте

С одной стороны, объяснил он, речь идет об ударах с флангов, которые мы уже осуществляем – и враг в определенной степени отступает. Далее должно быть расширение ударов по Добропольскому направлению, которое оттягивает часть войск врага, что приводит к уменьшению штурмов по самому Покровску.

А спецназовцы, подчеркнул генерал армии, будут осуществлять специальные операции на севере, юге и в самом Покровске по зачистке его от оккупантов.

Это позволяет снизить наступательные операции, частично выбивать противника из отдельных огневых точек в городе и не дать возможности замкнуть клещи,

– заявил Маломуж.

И важно, по его словам, что разблокировали логистический путь Н-32 Покровск – Мирноград, что не дает возможности полностью заблокировать доставку оружия, боеприпасов и живой силы. Ведь возможное падение Покровска будет прямой угрозой для Мирнограда.

Поэтому, подчеркнул он, нужно ударить с флангов по этим клещам, обрезав их. Для этого нужны специальные подразделения, которые могут действовать нестандартно, например, ночью.

Тогда враг теряется и у него нет перспектив по дальнейшим наступательным операциям,

– отметил генерал армии.

Экс-глава Службы внешней разведки выразил надежду, что мы имеем достаточно эффективных моделей действий, сможем нейтрализовать противника и не допустить полного окружения и захвата Покровска.

Генерал армии сказал, как можно спасти Покровск: смотрите видео

Чем может грозить возможная потеря Покровска?

По мнению журналиста, аналитика издания BILD Юлиана Рёпке, стратегическая ценность Покровска для Сил обороны невелика. Это уже не логистический узел, как было год назад. Теперь там ад, сам город практически разрушен россиянами. Но символическое значение Покровска очень большое. Потеря еще одной крупной агломерации будет болезненной для Украины.

В то же время для россиян, отметил он, этот город имеет значительно более важное стратегическое значение.

Если они захватят Покровск и там не будет хорошего места для отдыха, а только руины, в которых они смогут жить и прятаться – это даст им еще один толчок,

– считает Рёпке.

По его словам, россияне смогут там прятаться в подвалах и погребах, размещать своих операторов БПЛА и даже улучшить логистику, потому что их машины смогут подъезжать к черте города с восточной стороны, а потом все переносить на западную сторону пешком либо в темноте.

Почему России важно взять Покровск: смотрите видео

Где активно давят россияне?