Путін марить Покровськом: чому Кремлю вкрай потрібне місто та як можна зіпсувати його плани

Уже певний час Покровський напрямок лишається одним із найгарячіших на фронті. Росія докладає неймовірних зусиль, щоб захопити місто. Українські оборонці, своєю чергою, відбивають російську навалу, завдаючи ворогу колосальних втрат.

Важливу операцію в Покровську наразі продовжують спецпризначенці ГУР. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, як можна поліпшити ситуацію в місті та чому Кремлю вкрай важливо його захопити.

Дивіться також Висадка десанту та рукопашний штурм: ГУР показало унікальні кадри операції в Покровську

Наскільки складна ситуація в Покровську?

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили понад чверть усього свого угруповання, яке є в Україні. Загалом на нашій території перебуває нині приблизно 720 тисяч росіян, із яких 150 – 170 тисяч безпосередньо на Покровському напрямку.

За його словами, для протидії ворогу туди зайшли спецпризначенці Головного управління розвідки, висадившись на території, яку російські пропагандисти поспішили назвати своєю. Крім того, там нині спецпризначенці Сил спеціальних операцій, нових Штурмових військ, Військової служби правопорядку, а також підтягуються окремі механізовані бригади.

Завдання, які виконують спецпризначенці – це, власне, забезпечити горловину, щоб уникнути оперативного оточення,

– сказав Жмайло.

Хоча, зауважив він, і наша, і ворожа логістика на цьому напрямку дуже ускладнена. Є певне закріплення росіян на півдні та південно-західних околицях. Ми стабільно утримуємо східну частину Покровська. Тоді як на інших напрямках – переважно сіра зона.

У Мирнограді, додав він, також вдалося дещо відкинути росіян. Противник поодиноко фіксується, зокрема, десь на східних околицях, йдеться про окупантів, які змогли туди забігти.

Які сили Путін кинув на Покровськ: дивіться відео

Як розімкнути кліщі навколо Покровська?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що Путін дав вказівку начальникові свого генштабу Валерію Герасимову впродовж 2 тижнів, тобто до 15 листопада, захопити Покровськ, Мирноград і далі рухатися на Костянтинівку.

За його словами, для активної протидії російській навалі треба застосувати альтернативні моделі дій, зокрема, залучити наші додаткові підрозділи й діяти нестандартно.

Що відбувається в Покровську: дивіться на карті

З одного боку, пояснив він, йдеться про удари з флангів, які ми вже здійснюємо – й ворог певною мірою відступає. Далі має бути розширення ударів по Добропільському напрямку, який відтягує частину військ ворога, що призводить до зменшення штурмів по самому Покровську.

А спецпризначенці, зауважив генерал армії, здійснюватимуть спеціальні операції на півночі, півдні й у самому Покровську щодо зачищення його від окупантів.

Це дозволяє знизити наступальні операції, частково вибивати противника з окремих вогневих точок у місті й не дати можливості замкнути кліщі,

– заявив Маломуж.

І важливо, за його словами, що розблокували логістичний шлях Н-32 Покровськ – Мирноград, що не дає можливості повністю заблокувати доставку зброї, боєприпасів та живої сили. Адже можливе падіння Покровська буде прямою загрозою для Мирнограда.

Тож, наголосив він, потрібно вдарити з флангів по цих кліщах, обрізавши їх. Для цього потрібні спеціальні підрозділи, які можуть діяти нестандартно, наприклад, уночі.

Тоді ворог губиться й у нього немає перспектив щодо подальших наступальних операцій,

– зауважив генерал армії.

Ексглава Служби зовнішньої розвідки висловив сподівання, що ми маємо достатньо ефективних моделей дій, зможемо нейтралізувати противника та не допустити повного оточення й захоплення Покровська.

Генерал армії сказав, як можна врятувати Покровськ: дивіться відео

Чим може загрожувати можлива втрата Покровська?

На думку журналіста, аналітика видання BILD Юліана Рьопке, стратегічна цінність Покровська для Сил оборони невелика. Це вже не логістичний вузом, як було рік тому. Тепер там пекло, саме місто практично зруйноване росіянами. Але символічне значення Покровська дуже велике. Втрата ще однієї великої агломерації буде болісною для України.

Водночас для росіян, зауважив він, це місто має значно важливіше стратегічне значення.

Якщо вони захоплять Покровськ і там не буде гарного місця для відпочинку, а лише руїни, в яких вони зможуть жити й ховатися – це дасть їм ще один поштовх,

– вважає Рьопке.

За його словами, росіяни зможуть там ховатися в підвалах і погребах, розміщувати своїх операторів БпЛА й навіть поліпшити логістику, тому що їхні машини зможуть під'їжджати до межі міста зі східного боку, а потім усе переносити на західний бік пішки або в темряві.

Чому Росії важливо взяти Покровськ: дивіться відео

Де активно тиснуть росіяни?