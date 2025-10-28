Путин испугался нового мятежа: как с этим связан Покровск

Владимир Зеленский сообщил, что россияне пытаются захватить город Покровск, туда уже проникло около 200 оккупантов. Покровск сейчас главная цель России, потому что Владимир Путин поставил задачу захватить город до середины ноября.

В Кремле не случайно именно сейчас вцепились за этот город. Зачем Путину Путину Покровск и какая реальная ситуация там сейчас эксклюзивно для 24 Канала разобрали военнослужащие и военные аналитики.

Четыре направления возле Покровска

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что направление Покровска и Мирноградской агломерации всегда было приоритетом для россиян не только с военной точки зрения, но и политической.

Путин там ставит дедлайны: сначала на середину октября, теперь на середину ноября. Несмотря на это, враг продвигается медленно и несет большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике. По оценке Романенко, оборону Покровского можно разделить на четыре основных направления.

На северо-восточном , Добропольском, успешно действуют наши подразделения. Вражеский рейд в северную часть окружили и уничтожили. Бои продолжаются внутри города, постепенно круг сужается. Враг пытается пробить логистику, но существенного успеха не имеет.

Восточное направление, у Мирнограда тоже активное: оккупанты заходят на окраины, но ВСУ закрывают подступы к самому Покровску.

Самая тяжелая ситуация сейчас на юго-западном участке : бои идут непосредственно в городе, возле железнодорожного вокзала, где уже зашли сотни врагов. Враг пытается нарастить штурмовые действия.

На западных подступах противник движется на север, стремясь сократить логистический путь наших защитников, который еще остается, примерно 6 – 7 километров.

При этом наши войска эффективно работают с дронами, поддерживая оборону.

Фейки от россиян о Покровске

Интересно, что 26 октября российский президент общался с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и сделал ряд заявлений о войне против Украины. Герасимов доложил о якобы успехах российской армии на нескольких направлениях, в частности в Покровске и Купянске, и утверждал, что в окружении десятки украинских батальонов.

По оценке начальника отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майора Тараса Березовца, российский диктатор снова охвачен паранойей – впервые с момента мятежа Пригожина в 2023 году.

По информации из The Telegraph, Путин охвачен паранойей из-за страха нового мятежа после событий с Пригожиным в 2023 году. Поэтому Кремль распространяет фейковые новости об "успехах" российских войск, чтобы отвлечь внимание и демонстрировать внешнему миру якобы продвижение на фронте.

Все это указывает на то, что у Путина сейчас очередное обострение, очередная серия паранойи, мании вокруг того, что его собираются убить, его собираются устранить. Из-за всего этого им нужно сбивать такие настроения, сообщая псевдоновости о псевдопобедных достижениях российских оккупационных войск,

– отметил майор.

Действительно, ситуация там сложная – большое присутствие российских подразделений и ДРГ, но Генштаб ВСУ подтверждает, что украинские войска контролируют ситуацию.

Березовец подчеркивает, что во время войны невозможно раскрывать конкретные позиции или действия подразделений – это опасно для военных. Поэтому комментарии должны оставаться экспертными и оптическими, показывая общее положение дел без раскрытия деталей.

Покровск как аргумент для переговоров

Именно после совещания с начальником Генштаба Герасимовым Путин дал указание начать тотальное наступление на разных направлениях фронта, определив шесть приоритетных агломераций, так считает генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Самой главной является Покровско-Мирноградская агломерация, там цель России – захватить город и двигаться дальше на Константиновку, чтобы закрепить контроль над всей Донецкой областью.

Путину очень нужно сегодня для аргументации на переговорных процессах на уровне рабочих групп: США и Россия, тогда возможно, и Си Цзиньпин, говорить, что у него есть реальный успех, потому что Трамп и его команда во время крайних переговоров говорили, что успеха у Путина нет,

– убежден генерал.

Российские войска сейчас концентрируют силы быстрого реагирования, десантные подразделения, морскую пехоту для проникновения в город, создавая огневые точки для обстрелов украинских позиций и логистики.

Враг пытается охватить Покровск с севера и юга, формируя "клещи" вокруг города. Украинские подразделения в этих условиях выполняют очень сложную задачу: удерживают ключевые позиции, зачищают город, нейтрализуют дроны и пусковые установки врага, чтобы не допустить окружения.

Для этого украинские силы привлекают резервы, ведут удары по флангам и тыловым огневым точкам врага, используя системные артиллерийские и ракетные средства. Основная цель – не только защита города, но и обеспечение безопасности логистики для поставки боеприпасов, техники и живой силы, чтобы сдержать наступление врага и минимизировать его возможности доминирования на направлении Покровск – Мирноград, убежден Маломуж.

