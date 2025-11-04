Отбросили врага и открыли логистический коридор: 7 корпус ДШВ о ситуации под Покровском

На нескольких направлениях Донецкой области круглосуточно идут бои. Украинские военные отодвинули россиян под Покровском и открыли логистический коридор для поставки техники и личного состава.

Об этом в комментарии Укринформа сообщил представитель 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Окишев, передает 24 Канал.

Какие успехи ВСУ под Покровском?

Военным 7-го корпуса ДШВ под Покровском удалось отбросить врага и обеспечить коридор для подвоза техники и дополнительной силы.

Дальнейшей задачей защитников, по словам Окишева, будет подвинуть россиян на северо-восточных окраинах.

Это даст нам возможность разомкнуть кольцо, чтобы противник потерял свой огневой контроль над нашей логистикой,

– пояснил представитель корпуса.

В таком случае дальше украинские защитники смогут взять под контроль логистику оккупантов.

Какова ситуация возле Покровска?