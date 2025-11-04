Укр Рус
24 Канал Новини України Відкинули ворога і відкрили логістичний коридор: 7 корпус ДШВ про ситуацію під Покровськом
4 листопада, 17:32
2

Відкинули ворога і відкрили логістичний коридор: 7 корпус ДШВ про ситуацію під Покровськом

Дарія Черниш
Основні тези
  • Українські військові відсунули російських окупантів під Покровськом, відкривши логістичний коридор.
  • Мета ЗСУ – розімкнути кільце противника і взяти під контроль їхню логістику на північно-східних околицях.

На кількох напрямках Донеччині цілодобового точаться бої. Українські військові відсунули росіян під Покровськом і відкрили логістичний коридор для постачання техніки та особового складу.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Сергій Окішев, передає 24 Канал.

Дивіться також "Це наша держава, це наш Схід": Зеленський побував на Донеччині 

Які успіхи ЗСУ під Покровськом?

Військовим 7-го корпусу ДШВ під Покровськом вдалось відкинути ворога та забезпечити коридор для підвезення техніки та додаткової сили. 

Подальшою задачею захисників, за словами Окішева, буде посунути росіян на північно-східних околицях.

Це дасть нам змогу розімкнути кільце, аби противник втратив свій вогневий контроль над нашою логістикою,
– пояснив речник корпусу.

У такому випадку далі українські захисники зможуть взяти під контроль логістику окупантів.

Яка ситуація біля Покровська?