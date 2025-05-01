Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу СБУ. Там показали фото нападавшей.

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Нападение на Стерненко

Известно, что СБУ предупредила убийство активиста и волонтера Сергея Стерненко. Убить Стерненко пыталась женщина, которую уже задержали.

Сотрудники Службы безопасности предотвратили убийство известного общественного активиста и волонтера Сергея Стерненко. Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе СБУ также опубликовали фото нападавшей.



Женщина, которая пыталась убить Сергея Стерненко / Фото СБУ

Указывается, что нападающую задержали на месте. Жизни Стерненко пока ничего не угрожает.

В пресс-службе отметили, что сейчас продолжаются оперативно-следственные действия.