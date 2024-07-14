Покушение на бывшего президента Дональда Трампа возмутило, подбодрило республиканцев, которые приветствовали сжатый кулак Трампа после выстрелов. В то же время это отрезвило демократов, которые уже нервничали из-за угрозы политического насилия и их уменьшенные перспективы этой осенью.

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Республиканцы обвиняют оппонентов

Через несколько минут после выстрела гнев республиканцев из-за стрельбы сменился на восхищение инстинктивной реакцией Трампа, а затем на радость его неповиновению. До захода солнца и без конкретной информации о личности погибшего стрелка республиканцы открыто обвиняли в инциденте своих политических оппонентов.

Мы не будем терпеть этой атаки слева,

– сказал присутствовавший на митинге конгрессмен Майк Келли.

Обвинение было столь же грубым, насколько и примечательным. Это заставило вспомнить убийство президента Джона Кеннеди в 1963 году, которое многие демократы немедленно приписали республиканцам.

Однако в 2024 году претензии поступили быстро, несмотря на отсутствие информации о мотивах.

Сенатор Майк Ли вместе с Робертом О'Брайеном, бывшим советником Трампа по национальной безопасности, призвал Байдена снять все федеральные обвинения против бывшего президента.

Дети Трампа также отреагировали на покушение на своего отца скорее с чувством триумфа, чем шока.

Он никогда не прекратит борьбу, чтобы спасти Америку,

– написал Дональд Трамп-младший.

Другие, включая действующими членами Конгресса, поспешили опубликовать фото Трампа со сжатым кулаком, а затем присоединились к официальным лицам, чтобы использовать часы после стрельбы, чтобы рассказать о первоначальных сообщениях СМИ.

Сторонники Трампа испытывали гнев задолго до покушения

Однако скорость и интенсивность ответа также отражали гнев, который испытывали многие сторонники Трампа задолго до покушения. Его сторонники считают, что правительство преследует его так, как подобает оппозиционному лидеру в изгнании.

Возможно, сейчас это было неприятно, но была причина, почему многие республиканцы решили быстро опубликовать фотографии окровавленного Трампа: они окажутся политически весомыми.

Во время избирательных кампаний восприятие может быстро превратиться в реальность, а символизм часто важнее сути. Еще до катастрофических дебатов президента Байдена Трамп баллотировался на платформе силы, представляя себя как политически мускулистую фигуру против слабого и стареющего действующего президента. Съезд выдвижения кандидатов от Республиканской партии, который состоится на следующей неделе, встретит Трампа, как героя.

Стратег Республиканской партии Майк Мерфи предсказал, что поднятый кулак станет культовым символом съезда.

"Сильный и неправильный" превосходит "слабого и правильного"

Бывший президент, вероятно, насладится эффектом объединения в немедленных опросах, и больше независимых, вероятно, изменят его путь. Американцы будут сочувствовать Трампу.

Непонятно, стимулирует ли стрельба призывы демократов к Байдену выйти из гонки. Большинство избранных демократов отреагировали на стрельбу, осудив политическое насилие, и мало кто хотел обсуждать, как это может отразиться в кампании.

Тем не менее в частной жизни многие политические ветераны Демократической партии готовы к тому, что Трамп насладится поддержкой на съезде. И не трудно было обнаружить ощущение обреченности, что и без того тяжелая кампания, возможно, стала недостижимой. Один из давних стратегов вспомнил памятную строчку Билла Клинтона о том, что "сильный и неправильный" всегда преобладает над "слабым и правильным".

Демократов волновало, сможет ли Байден выдержать этот момент.

Незадолго до стрельбы президент перекрикнул представителя Демократической партии во время телефонной конференции, чтобы сохранить его кандидатуру в списке и продемонстрировать нервным законодателям, что он способен пройти вперед. Но этот звонок смутил даже некоторых самых преданных союзников Байдена. главнокомандующим.

После этого президент сел в свой кортеж и прибыл поздно на субботнюю вечернюю мессу, когда летний дождь прошел возле его пляжного дома в Делавэре.

Этот эпизод показался кинематографическим, яркая сцена в чрезвычайный момент политического кризиса: президент, который держится за должность, а его собственная партия устраивает то, что фактически является парламентским переворотом в середине кампании.

Настоящий вопрос сегодня вечером, – какие это будет иметь последствия для нашей страны, собираемся ли мы отступить, или углубимся в раскол и насилие?

– сказал Дэвид Аксельрод, стратег Демократической партии,

Не только у него возник этот вопрос. Карл Роус также поинтересовался, вступают ли США в такой период, как с 1963 по 1981 год. От убийства Кеннеди до покушения на жизнь Рональда Рейгана через два месяца его президентства была серия политических убийств и две попытки стрельбы у тогдашнего президента Джеральда Форда.

Конгрессмен Гай Решенталер, который является сторонником Трампа, но после покушения его интересует только, или это не одноразовый случай и будет больше политического насилия.

Как это может повлиять на рейтинги

В 1981-м Рейган поднялся на 22 пункта в опросах после покушения на него. Согласно опросам, Reuters/Ipsos, большинство респондентов считает, что Трамп гораздо лучше справится с экономическими и миграционными вызовами.

Кроме этого, аналитики рынка прогнозируют оживление торговли и повышение доходов, меньшего регулирования и ослабление норм по противодействию изменениям климата, а также сокращение налогов при президентстве Трампа.

После ранения в поддержку Трампа уже высказались американские миллиардеры Илон Маск и Билл Акман.

Ставки на победу Дональда Трампа после покушения повысились до почти 68%. В то же время ставки на победу Джо Байдена почти не изменились, оставшись на уровне 15%.