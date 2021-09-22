Покушение на Шефира, вероятнее всего, совершили непрофессионалы, – СМИ

Обстрел машины и покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершили, вероятно, непрофессионалы. Ведь стрельба не была хорошо продуманной, нападавшие действовали хаотично.

Предположение о том, кто мог обстрелять машину Шефира, издание пишет со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Обстрел, вероятно, совершили непрофессионалы

Когда началась стрельба, водитель смог вильнуть и уехать. Потом остановился на парковке. Стрельба была хаотичной, некоторые пули прошли сквозь салон. Одна выбила крышу изнутри,

– отметили собеседники издания.

По их словам, злоумышленники стреляли на удачу. В частности, выход пули через люк свидетельствует о непрофессиональной работе: мол, это не манера "профессионалов".

"Шефир сразу пригнулся, это его и спасло. У водителя в ноге 3 пули – сильное кровотечение. Надеются, что обойдется без ампутации", – добавил источник.

Также собеседники сообщили, что водитель машины, из которой стреляли, спас и Шефира, и его водителя тем, что не остановился. Вероятнее всего, работал непрофессионал, и "когда машина продолжила движение, догонять побоялись”.

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