Покушение на Шефира, вероятнее всего, совершили непрофессионалы, – СМИ
Источник:LB.ua
Обстрел машины и покушение на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира совершили, вероятно, непрофессионалы. Ведь стрельба не была хорошо продуманной, нападавшие действовали хаотично.
Предположение о том, кто мог обстрелять машину Шефира, издание пишет со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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Обстрел, вероятно, совершили непрофессионалы
Когда началась стрельба, водитель смог вильнуть и уехать. Потом остановился на парковке. Стрельба была хаотичной, некоторые пули прошли сквозь салон. Одна выбила крышу изнутри,
– отметили собеседники издания.
По их словам, злоумышленники стреляли на удачу. В частности, выход пули через люк свидетельствует о непрофессиональной работе: мол, это не манера "профессионалов".
"Шефир сразу пригнулся, это его и спасло. У водителя в ноге 3 пули – сильное кровотечение. Надеются, что обойдется без ампутации", – добавил источник.
Также собеседники сообщили, что водитель машины, из которой стреляли, спас и Шефира, и его водителя тем, что не остановился. Вероятнее всего, работал непрофессионал, и "когда машина продолжила движение, догонять побоялись”.
Авто Шефира обстреляли: коротко
- На Киевщине утром 22 сентября неизвестные обстреляли машину первого советника Владимира Зеленского Сергея Шефира. В машину попали примерно 10 пуль.
- Сам Шефир отделался испугом. Однако водитель получил ранение, его прооперировали, состояние врачи оценивают как стабильное.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что покушение можно считать террористическим актом. Сам президент считает, что это давление на него и реакция на реальные изменения в государстве.
- В полиции сообщили, что рассматривают следующие версии инцидента: покушение с целью давления на руководство государства, дестабилизации политической ситуации. А министр внутренних дел убежден, что нападавшие стреляли, чтобы убить.