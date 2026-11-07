Слышал голоса с приказом убить Трампа: у Белого дома задержали вооруженного мужчину

Об этом сообщает AP.

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Подробности задержания подозреваемого

По данным Министерства внутренней безопасности, инцидент произошел вечером 5 ноября, когда сотрудники Секретной службы обратили внимание на водителя припаркованного автомобиля. Его поведение показалось им "подозрительным". При досмотре машины правоохранители обнаружили три единицы огнестрельного оружия и десятки боевых патронов.

Дальнейшая проверка установила, что само транспортное средство числилось угнанным.

Подозреваемым оказался Ронни Йордрикс Гуанипа Кринос – гражданин Венесуэлы, который нелегально пересек границу США через штат Техас в марте 2024 года.

В настоящее время задержанному предъявлены обвинения. До судебного разбирательства дела он находится под стражей Службы маршалов США.

В Белом доме событие не комментировали, перенаправив журналистов в Министерство внутренней безопасности и Секретную службу.

Попытки покушений случались и раньше

Напомним, угрозы жизни Трампа возникают не впервые. В частности, 26 апреля во время президентского ужина с журналистами в отеле Washington Hilton вооруженный мужчина проник через контрольно-пропускной пункт и открыл огонь, после чего американского лидера эвакуировали из помещения.

Один из офицеров охраны тогда получил ранение, однако выжил благодаря бронежилету. Нападавшим оказался 31-летний учитель Коул Аллен, который впоследствии признался в намерении расстрелять чиновников администрации.