Покушение на Соболева: что известно о вероятном убийце сына депутата

Украину всколыхнуло резонансное убийство малолетнего ребенка депутата Киевсовета Вячеслава Соболева. Трагедия случилась в центре Киева, киллеры целились в Соболева, однако пуля убила его 3-летнего сына Александра. Двоих подозреваемых уже задержали, они – бывшие бойцы АТО. Один из них – Андрей Лаврега на войне был снайпером.

Лаврега на войне три года просидел в окопах, воевал на Востоке с 17 лет. Парень имел позывной "Тихий". Его напарником в преступлении стал товарищ по батальону по фамилии Семенов. Информацию о том, что задержанные парни воевали в его батальоне, подтвердил заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт в комментарии "Обозревателю".

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Что известно о Лавреге

Он родом из Черкасс, на фронт ушел в 17 лет. Парня не всегда брали на боевые операции, хотя он рвался в бой.

Из-за юного возраста его всегда оберегали, еще совсем мальчишка. Но он один из лучших, был и снайпером,

– рассказывают его сослуживцы.

В соцсетях Лаврега называет себя Александром Яровым.



Андрей Лаврега (второй справа)/ фото из соцсетей

Командир парня Андрей Гергерт рассказал, что парень ушел из батальона 7 месяцев назад.

"Он пришел и сказал: "Все, я больше не могу". Он 3 года на войне. Люди, которые возвращаются с фронта, они могут убивать. Я об этом уже 4 года кричу. Если я взрослый человек, я все для себя понял, осознал, то это – пацаны. Он с 17 лет воюет, он классный снайпер. Виноваты те, кто затеял войну и те, кто этих пацанов за три копейки сейчас нанимает для убийств", – прокомментировал Гергерт трагедию.

Гергерт о трагедии: видео

Кроме того, подозреваемый в убийстве Лаврега награжден государственными наградами за участие в войне на Донбассе.

Что касается другого подозреваемого, Семенова, известно лишь то, что он служил в одном батальоне с Лаврегой.

Что известно о покушении на депутата Соболева

Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине вместе с женой, сыном и подругой жены находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. В результате пуля попала в шею его ребенка, тот умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболевы отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.

Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Интересно, что подозреваемым-менее 20 лет.

Они стреляли из дома: открыли огонь из комнаты хостела, который сняли накануне преступления.

Выстрел выполнили из карабина калибром 7,62 миллиметра.

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