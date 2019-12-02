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      Покушение на Соболева: что известно о вероятном убийце сына депутата

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      Подозреваемый в покушении на депутата Соболева и убийстве его сына Андрей Лаврега / Коллаж 24 канала

      Украину всколыхнуло резонансное убийство малолетнего ребенка депутата Киевсовета Вячеслава Соболева. Трагедия случилась в центре Киева, киллеры целились в Соболева, однако пуля убила его 3-летнего сына Александра. Двоих подозреваемых уже задержали, они – бывшие бойцы АТО. Один из них – Андрей Лаврега на войне был снайпером.

      Лаврега на войне три года просидел в окопах, воевал на Востоке с 17 лет. Парень имел позывной "Тихий". Его напарником в преступлении стал товарищ по батальону по фамилии Семенов. Информацию о том, что задержанные парни воевали в его батальоне, подтвердил заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт в комментарии "Обозревателю".

      Важно: Покушение на депутата Соболева: полиция вышла на заказчика

      Что известно о Лавреге

      Он родом из Черкасс, на фронт ушел в 17 лет. Парня не всегда брали на боевые операции, хотя он рвался в бой.

      Из-за юного возраста его всегда оберегали, еще совсем мальчишка. Но он один из лучших, был и снайпером,
      – рассказывают его сослуживцы.

      В соцсетях Лаврега называет себя Александром Яровым.


      Андрей Лаврега (второй справа)/ фото из соцсетей

      Командир парня Андрей Гергерт рассказал, что парень ушел из батальона 7 месяцев назад.

      "Он пришел и сказал: "Все, я больше не могу". Он 3 года на войне. Люди, которые возвращаются с фронта, они могут убивать. Я об этом уже 4 года кричу. Если я взрослый человек, я все для себя понял, осознал, то это – пацаны. Он с 17 лет воюет, он классный снайпер. Виноваты те, кто затеял войну и те, кто этих пацанов за три копейки сейчас нанимает для убийств", – прокомментировал Гергерт трагедию.

      Гергерт о трагедии: видео

      Кроме того, подозреваемый в убийстве Лаврега награжден государственными наградами за участие в войне на Донбассе.

      Что касается другого подозреваемого, Семенова, известно лишь то, что он служил в одном батальоне с Лаврегой.

      Что известно о покушении на депутата Соболева

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине вместе с женой, сыном и подругой жены находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. В результате пуля попала в шею его ребенка, тот умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболевы отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является политик.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Интересно, что подозреваемым-менее 20 лет.
      • Они стреляли из дома: открыли огонь из комнаты хостела, который сняли накануне преступления.
      • Выстрел выполнили из карабина калибром 7,62 миллиметра.

      Актуально: Кто такой Вячеслав Соболев, чей ребенок погиб в результате обстрела авто в Киеве

       

      Покушение на Соболева: полиция задержала подозреваемых – им меньше 20 лет
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Покушение на Соболева Новости Киева Война на Донбассе Криминальные новости
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