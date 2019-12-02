Покушение на Соболева: полиция задержала подозреваемых

Полиция задержала подозреваемых в нападении на депутата Вячеслава Соболева. 1 декабря в Киеве из-за обстрела авто погиб его трехлетний сын Александр.

Чтобы найти злоумышленников в Киеве была объявлена спецоперация. Как сообщают в пресс-службе Нацполиции, сейчас они задержаны и с ними общаются следователи. Все подробности обещают рассказать позже.

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Министр МВД Арсен Аваков в своем твиттере сообщил, что у нападающего были сообщники, которых также задержали.

Полиция задержала стрелка и его сообщников, обоснованно подозреваемым по вчерашнему убийству 3х летнего мальчика.

Идут след действия. Подробности в спецбрифинге. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 2 грудня 2019 р.

Что известно о стрельбе в центре Киева

Произошла она вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. В машине находился действующий депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его трехлетний сын. Пуля попала мальчику в шею. Его пытались спасти медики, однако он умер в машине скорой.

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Также полиция ввела спецоперацию для розыска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.