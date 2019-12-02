Покушение на Соболева: полиция задержала подозреваемых
Полиция задержала подозреваемых в нападении на депутата Вячеслава Соболева. 1 декабря в Киеве из-за обстрела авто погиб его трехлетний сын Александр.
Чтобы найти злоумышленников в Киеве была объявлена спецоперация. Как сообщают в пресс-службе Нацполиции, сейчас они задержаны и с ними общаются следователи. Все подробности обещают рассказать позже.
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Министр МВД Арсен Аваков в своем твиттере сообщил, что у нападающего были сообщники, которых также задержали.
Что известно о стрельбе в центре Киева
Произошла она вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. В машине находился действующий депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его трехлетний сын. Пуля попала мальчику в шею. Его пытались спасти медики, однако он умер в машине скорой.
По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Также полиция ввела спецоперацию для розыска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.
Журналистам 24 канала удалось выяснить, что ранее Соболева подозревали в шпионаже в пользу России, финансировании боевиков на Донбассе через сеть супермаркетов "Обжора". Также правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство.
Журналист Денис Казанский в свое время писал, что Соболев женился на бывшей жене российского певца Николая Баскова – Светланой Шпигель. Отец последней – бывший российский сенатор и фармацевтический магнат.
Крестной матерью мальчика является известная певица Ирина Билык.
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Стрельба в центре Киева, в результате которого погиб трехлетний ребенок: видео 24 канала