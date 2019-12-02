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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Покушение на Соболева: полиция задержала подозреваемых

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      Полицейские задержали подозреваемых в нападении на Соболева

      Полиция задержала подозреваемых в нападении на депутата Вячеслава Соболева. 1 декабря в Киеве из-за обстрела авто погиб его трехлетний сын Александр.

      Чтобы найти злоумышленников в Киеве была объявлена спецоперация. Как сообщают в пресс-службе Нацполиции, сейчас они задержаны и с ними общаются следователи. Все подробности обещают рассказать позже.

      Важно! Расстреляли авто депутата Соболева в центре Киева и убили его малолетнего ребенка: все, что известно

      Министр МВД Арсен Аваков в своем твиттере сообщил, что у нападающего были сообщники, которых также задержали.

      Что известно о стрельбе в центре Киева

      Произошла она вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. В машине находился действующий депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его трехлетний сын. Пуля попала мальчику в шею. Его пытались спасти медики, однако он умер в машине скорой.
      По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство. Также полиция ввела спецоперацию для розыска злоумышленника, который стрелял в автомобиль.

      Журналистам 24 канала удалось выяснить, что ранее Соболева подозревали в шпионаже в пользу России, финансировании боевиков на Донбассе через сеть супермаркетов "Обжора". Также правоохранители предполагали, что он может иметь российское гражданство.

      Журналист Денис Казанский в свое время писал, что Соболев женился на бывшей жене российского певца Николая Баскова – Светланой Шпигель. Отец последней – бывший российский сенатор и фармацевтический магнат.

      Крестной матерью мальчика является известная певица Ирина Билык.

      Смотрите также: Стреляли в депутата Соболева и убили его сына: Ирина Билык – крестная мать погибшего ребенка

      Стрельба в центре Киева, в результате которого погиб трехлетний ребенок: видео 24 канала

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Киева Криминал Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Покушение на Соболева
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