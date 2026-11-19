Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью NBC News, сообщает 24 Канал.

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Просят быть осторожным

Соответствующие данные о возможных покушениях регулярно поступают от представителей СМИ, разведывательных служб или непосредственно от его личных охранников.

Специалисты по безопасности призывают проявлять максимальную осторожность и требуют существенно изменить свой ежедневный график и усилить охрану. По их словам, корректировать нужно как дневной график, так и ночной режим, чтобы оставаться в безопасности.

Несмотря на все предупреждения, он отказывается переходить к полной изоляции. По его словам, жизнь в постоянном страхе противоречит фундаментальным ценностям, ведь борьба ведется ради свободы.

Они говорят, что нужно быть осторожным. Изменить свой график и усилить охрану. Но я не могу так жить. Иначе это будет не та жизнь, за которую мы боремся. Мы боремся за свободу– сказал Зеленский.

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На вопрос, готов ли он умереть ради жизни Украины, Зеленский ответил, что "делает то, что должен делать президент".

Мы сейчас на войне и понимаем, что можем погибнуть. Многие военные живут и воюют, осознавая это. Они борются за нашу страну, за жизнь наших детей и внуков, за их будущее– подчеркнул Зеленский.

Добавим, Зеленский подчеркнул, что Штаты и Китай способны быстро остановить войну в Украине. Для этого Вашингтону и Пекину достаточно просто договориться о жестких торговых санкциях против России.