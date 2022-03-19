У Польши сотни лет сложной истории отношений с Россией. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Обратите внимание В следующие 7 дней Россия истощится, – экс-командующий армией США

"Я так понимаю, что в Польше думают, что если они сделают это (передадут истребители – 24 канала), то Польша станет мишенью", – пояснил Ходжес.

Сам он не считает, что Россия готова нападать на страну НАТО напрямую.

Публичность неуместна

По словам экс-командующего армией США, помощь должна быть непубличной. Однако момент, где можно было проявить гибкость, был упущен.

Я надеюсь, что мы найдем способ сделать это, но пока я его не вижу,

– добавил он.

Интервью с Беном Ходжесом на 24 канале: смотрите видео