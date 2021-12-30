Жуткий пожар в 2020 году уничтожил там 75 тысяч гектаров леса. Теперь потери пытаются восстановить.
Заметьте В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техники
Детали рассказал председатель Гослесагентства Юрий Болоховец.
В этом году предприятия, которые подчиняются Гослесагентству Украины, высадили 240 миллионов сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 миллионов древесных растений,
– подчеркнул чиновник.
Где больше всего высадили деревьев
Больше всего деревьев высадили на территории Полесья. В частности:
- на Житомирщине – почти 51 миллион сеянцев;
- на Волыни – 23,3 миллиона сеянцев;
- на Ровненщине – 29,5 миллиона сеянцев;
- на Черниговщине – 15,6 миллиона сеянцев;
Какая ситуация в других регионах
- На Киевщине высадили почти 20 миллионов сеянцев;
- на Полтавщине – фактически 10 миллионов;
- в Сумской области – фактически 10 миллионов;
- в Черкасской области – 8,2 миллиона;
- в Винницкой области – 5,2 миллиона;
- в Харьковской области – 6,2 миллиона;
- в Тернопольской области – 4,4 миллиона;
- в Хмельницкой области – 3,7 миллиона;
- в Луганской области – 6,6 миллиона;
- в Запорожской области – 4,4 миллиона;
- в Кировоградской области – 3,8 миллиона;
- в Херсонской области - 2,7 миллиона;
- в Днепропетровской области – 1,6 миллиона;
- в Донецкой области – фактически миллион;
- в Николаевской области – 636 тысяч;
- в Одесской области – почти 500 тысяч;
- на Закарпатье – 15,1 миллиона;
- на Львовщине – 8,1 миллиона;
- на Буковине – 3,5 миллиона;
- на Прикарпатье – 3,5 миллиона.
Рейтинг самых экологичных школ Украины
За считанные дни до Нового года в Украине обнародовали рейтинг самых экологичных школ. В него вошли 50 учебных заведений. Их командам совместными усилиями удалось собрать и сдать на переработку 91 тысячу 151 килограмм макулатуры и тонны других отходов.
Самые экологичные школы:
- Херсонская ООШ I-III ступеней №32;
- Переяславская ООШ I-III ступеней №3 (Киевская область);
- Учебно-воспитательное учреждение, ООШ I-III ступеней – гимназия №6, Винница;
- ООШ I-III ступеней №20, Винница;
- Зеньковская специализированная школа I-III ступеней №1 (Полтавская область).