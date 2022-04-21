Известно, что во время патрулирования Харькова полицейские узнали о пожаре, причиной которого стал российский снаряд.

Важно В Харькове в результате обстрелов вспыхнули 13 пожаров: горели квартиры в многоэтажке

Они срочно отправились на место происшествия, чтобы помочь спасти людей. Спасатели делали все возможное, чтобы потушить пламя, однако огонь очень быстро распространялся по дому.

Хозяевам дома, которые успели спастись, полицейские дали убежище и поддержали пострадавших.



Спасенная семья / Фото Нацполиция

После этого семья решила ехать на вокзал, куда их эвакуировал служебный автомобиль полиции охраны.