Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил подробности конфликта. Он подчеркнул, что Госпогранслужба сотрудничает с полицией и выступает за объективное расследование, передает 24 Канал.
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Что говорят в Госпогранслужбе об избиении
Демченко подчеркнул, что ГПСУ выступает за объективную проверку всех обстоятельств, которые могли привести к конфликту. Он также сообщил, что пограничники сотрудничают с подразделениями полиции для того, чтобы вместе дать объективную оценку произошедшему.
По словам Демченко, военный пограничник действительно возвращался из Киева. Он проходил военно-врачебную комиссию и по этому поводу есть документальное подтверждение.
Наш военнослужащий возвращался из Киева, где в одном из медучреждений проходил военно-врачебную комиссию после получения акубаротравмы. Его поезд отправлялся с железнодорожного вокзала ночью. Собственно, он в том районе и находился, ожидая возвращения в свое подразделение. Управлением пограничного отряда, где он проходит службу, также начата служебная проверка по этому факту,
– сообщил спикер ГПСУ.
Кроме того, Демченко сообщил, что по словам военнослужащего – он не был выпившим, его не проверяли на предмет алкогольного опьянения. Поэтому утверждать, что пограничник был в состоянии алкогольного опьянения безосновательно.
Полицейский избил военного в Киеве: что известно
- В сети 5 ноября начали распространяться кадры с избиением военнослужащего в отделении полиции. Конфликт произошел в Шевченковском участке полиции ночью 3 ноября.
- Женщина, распространившая кадры с избиением, заявила, что на видео – пограничник Сергей. Он был в Киеве, где проходил военно-врачебную комиссию после контузии. Он должен был возвращаться на фронт, но его задержали правоохранители из-за нарушения комендантского часа.
- По словам женщины, распространившей кадры, военный получил сотрясение мозга и сейчас находится в больнице.
- В полиции прокомментировали инцидент с военным. Там заявили, что заметили мужчину во время действия комендантского часа. Когда полицейские подошли, чтобы проверить документы и узнать причины пребывания на улице, то к ним подошел подвыпивший в камуфляже. Его также пригласили в отделение, чтобы установить личность, но между полицейским и военным вспыхнул конфликт. Правоохранители также опубликовали кадры с бодикамер.
- В полиции Киева сообщили, что инициировали служебную проверку. За дело взялись Киевская городская прокуратура и ГБР. Досудебное расследование началось по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны работников полиции. Предварительная правовая квалификация – превышение власти или служебных полномочий (статья 365 Уголовного кодекса).