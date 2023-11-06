Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил подробности конфликта. Он подчеркнул, что Госпогранслужба сотрудничает с полицией и выступает за объективное расследование, передает 24 Канал.

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Демченко подчеркнул, что ГПСУ выступает за объективную проверку всех обстоятельств, которые могли привести к конфликту. Он также сообщил, что пограничники сотрудничают с подразделениями полиции для того, чтобы вместе дать объективную оценку произошедшему.

По словам Демченко, военный пограничник действительно возвращался из Киева. Он проходил военно-врачебную комиссию и по этому поводу есть документальное подтверждение.

Наш военнослужащий возвращался из Киева, где в одном из медучреждений проходил военно-врачебную комиссию после получения акубаротравмы. Его поезд отправлялся с железнодорожного вокзала ночью. Собственно, он в том районе и находился, ожидая возвращения в свое подразделение. Управлением пограничного отряда, где он проходит службу, также начата служебная проверка по этому факту,

– сообщил спикер ГПСУ.

Кроме того, Демченко сообщил, что по словам военнослужащего – он не был выпившим, его не проверяли на предмет алкогольного опьянения. Поэтому утверждать, что пограничник был в состоянии алкогольного опьянения безосновательно.

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