Прошлись по прифронтовым населенным пунктам: полицейские проверяли людей и транспорт
Полицейские из состава Операции Объединенных сил прибыли в те населенные пункты, которые расположены вдоль линии разграничения. Пешие и автомобильные патрули проверили 300 человек и 159 транспортных средств.
Источник:Фейсбук штаба ООС
Правоохранители проверили территорию Горного, Золотого, Нижнего. Все эти населенные пункты расположены в Северодонецком районе Луганской области.
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Полицейские насобирали материалов на 15 админпротоколов
Участие в проверке принимали более 100 правоохранителей. Среди них – полицейские, патрульные, бойцы батальона полиции особого назначения и нацгвардейцы.
Эти меры направлены на недопущение ухудшения криминогенной ситуации в населенных пунктах, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ,
– пояснили в штабе ООС.
Полицейские составили 15 материалов по различным админнарушениям. Также правоохранители поговорили с населением о противоэпидемиологических мерах. Еще одна тема, которая заинтересовала местных жителей, как не стать жертвой мошенничества.
В штабе ООС обещают, что такие профилактические мероприятия неподалеку от линии фронта будут проводить и в дальнейшем.
Смотрите фото с проверки на Луганщине / Фото штаба ООС:
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