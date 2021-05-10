Полицейские из состава Операции Объединенных сил прибыли в те населенные пункты, которые расположены вдоль линии разграничения. Пешие и автомобильные патрули проверили 300 человек и 159 транспортных средств.

Правоохранители проверили территорию Горного, Золотого, Нижнего. Все эти населенные пункты расположены в Северодонецком районе Луганской области.

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Полицейские насобирали материалов на 15 админпротоколов

Участие в проверке принимали более 100 правоохранителей. Среди них – полицейские, патрульные, бойцы батальона полиции особого назначения и нацгвардейцы.

Эти меры направлены на недопущение ухудшения криминогенной ситуации в населенных пунктах, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращение незаконного оборота оружия, боеприпасов и наркотических веществ,

– пояснили в штабе ООС.

Полицейские составили 15 материалов по различным админнарушениям. Также правоохранители поговорили с населением о противоэпидемиологических мерах. Еще одна тема, которая заинтересовала местных жителей, как не стать жертвой мошенничества.

В штабе ООС обещают, что такие профилактические мероприятия неподалеку от линии фронта будут проводить и в дальнейшем.

Смотрите фото с проверки на Луганщине / Фото штаба ООС: