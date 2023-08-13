Видео инцидента было распространено в ряде телеграм-каналов. В патрульной полиции Одесской области прокомментировали скандал.
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Патрульный ударил нарушителя, который его провоцировал
В социальных сетях 12 августа начало распространяться видео якобы избиения мужчины одесскими патрульными. Этот инцидент произошел 1 августа.
На ролике можно увидеть, как мужчина в агрессивной форме требовал от патрульных дать вписать объяснения в протокол. Во время разговора он провоцировал и оскорблял правоохранителей. Следует заметить, что его жена поддерживала такие действия и снимала все на телефон.
В конце концов один из патрульных применил физическую силу, после чего провокатор упал на землю.
Смотрите видео с места происшествия
В патрульной полиции Одесчины рассказали, что полицейские пригласили мужчину в управление патрульной полиции, чтобы рассмотреть дело о нарушении им ПДД.
Во время разговора и подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении вышеуказанный гражданин начал высказываться нецензурной бранью в сторону работников полиции, а также намеренно повредил бланк админпротокола и постоянно проявлял агрессию.
– говорится в сообщении.
Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения дела. В это время в городе объявили воздушную тревогу, потому патрульные вместе с нарушителем отправились к укрытию.
По дороге он вел себя агрессивно, провоцировал полицейских и матерился. Патрульные не раз просили его прекратить, однако ничего не помогало.
"Во время конфликта один из полицейских неоднократно предупреждал гражданина о прекращении нарушения, а затем применил физическую силу", – рассказали в патрульной полиции.
На место происшествия инспекторы немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, но мужчина от нее отказался.