Видео инцидента было распространено в ряде телеграм-каналов. В патрульной полиции Одесской области прокомментировали скандал.

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Патрульный ударил нарушителя, который его провоцировал

В социальных сетях 12 августа начало распространяться видео якобы избиения мужчины одесскими патрульными. Этот инцидент произошел 1 августа.

На ролике можно увидеть, как мужчина в агрессивной форме требовал от патрульных дать вписать объяснения в протокол. Во время разговора он провоцировал и оскорблял правоохранителей. Следует заметить, что его жена поддерживала такие действия и снимала все на телефон.

В конце концов один из патрульных применил физическую силу, после чего провокатор упал на землю.

Смотрите видео с места происшествия

В патрульной полиции Одесчины рассказали, что полицейские пригласили мужчину в управление патрульной полиции, чтобы рассмотреть дело о нарушении им ПДД.

Во время разговора и подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении вышеуказанный гражданин начал высказываться нецензурной бранью в сторону работников полиции, а также намеренно повредил бланк админпротокола и постоянно проявлял агрессию.

– говорится в сообщении.

Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения дела. В это время в городе объявили воздушную тревогу, потому патрульные вместе с нарушителем отправились к укрытию.

По дороге он вел себя агрессивно, провоцировал полицейских и матерился. Патрульные не раз просили его прекратить, однако ничего не помогало.

"Во время конфликта один из полицейских неоднократно предупреждал гражданина о прекращении нарушения, а затем применил физическую силу", – рассказали в патрульной полиции.

На место происшествия инспекторы немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, но мужчина от нее отказался.

Обратите внимание! По данному событию было назначено служебное расследование. Полицейский был отстранен от исполнения служебных обязанностей.