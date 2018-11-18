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      Полицейский с дальтонизмом впервые увидел мир цветным: трогательное видео

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      Полицейский с дальтонизмом впервые увидел мир в цветах
      Полицейский с дальтонизмом впервые увидел мир в цветах / Кадр из видео

      В США коллеги подарили шерифу с дальтонизмом специальные очки, в которых он впервые смог увидеть мир вокруг в настоящих цветах.

      Джефф Дишмон, который работает шерифом в городе Юрика (штат Калифорния), родился с дальтонизмом.

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      Всю жизнь он не различал цвета.

      На очередной день рождения сослуживцы решили сделать ему необычный подарок. Они подарили шерифу специальные очки, которые впервые в жизни позволили ему увидеть мир вокруг в настоящих цветах.

      Очки Дишмону вручила его бывшая коллега Саманта Фриз. Они вместе проработали 8 лет и сильно сдружились. Женщина даже шутливо называла старшего коллегу по службе "дедушкой", а тот ее "внучкой".

      Впервые увидев свет цветным, полицейский не смог удержать эмоций – он расплакался.

      Это какой-то другой мир,
      – признался он.

      Позже он позвонил жене и поделился своими невероятными ощущениями.

      В США шериф с дальтонизмом впервые увидел мир в настоящих цветах: смотрите видео

       

      Теги: Новости США
      Источник: 24 канал
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