Полицейский с дальтонизмом впервые увидел мир цветным: трогательное видео
В США коллеги подарили шерифу с дальтонизмом специальные очки, в которых он впервые смог увидеть мир вокруг в настоящих цветах.
Джефф Дишмон, который работает шерифом в городе Юрика (штат Калифорния), родился с дальтонизмом.
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Всю жизнь он не различал цвета.
На очередной день рождения сослуживцы решили сделать ему необычный подарок. Они подарили шерифу специальные очки, которые впервые в жизни позволили ему увидеть мир вокруг в настоящих цветах.
Очки Дишмону вручила его бывшая коллега Саманта Фриз. Они вместе проработали 8 лет и сильно сдружились. Женщина даже шутливо называла старшего коллегу по службе "дедушкой", а тот ее "внучкой".
Впервые увидев свет цветным, полицейский не смог удержать эмоций – он расплакался.
Это какой-то другой мир,
– признался он.
Позже он позвонил жене и поделился своими невероятными ощущениями.
В США шериф с дальтонизмом впервые увидел мир в настоящих цветах: смотрите видео