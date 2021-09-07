О ходе расследования рассказали во время брифинга представители МВД Украины.

Важно Давления на следствие нет, – Монастырский назвал вероятную версию смерти мэра Кривого Рога

Правоохранители завершили судебную экспертизу тела Павлова. Специалисты установили, что смерть мэра Кривого Рога наступила из-за выстрела в грудь из огнестрельного оружия.

Основная версия трагедии

Полицейские опровергли версию об умышленном убийстве мэра. Поэтому, сейчас основной версией является самоубийство, связанное с выполнением служебных обязанностей городского главы, или доведение до самоубийства.

На сегодня рассматривают основные версии – самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью и пребыванием на посту мэра. Учитывая личность потерпевшего, его образ жизни (следствие – 24 канал) не исключает версию доведения до самоубийства,

– сказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк.

Также следователи опросили людей, которые заявляли о преднамеренном убийстве Павлова. Однако они не предоставили никаких доказательств своей версии. В полиции заявили, что Павлов ездил на охоту и посещал тир, то есть "свободно мог пользоваться оружием".

Ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что, предварительно, мэр Кривого Рога покончил с собой. По его словам, аудит городского бюджета "установил серьезные злоупотребления".

Что известно о смерти Павлова