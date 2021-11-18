Ситуацию объяснил первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий. По его словам, у патрульной полиции нет никаких списков "исключений", кроме транспорта со специализированной регистрацией и дорожными номерными знаками.

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"Система работает автоматически. В случае совершения правонарушения оно также автоматически фиксируется в отношении всех транспортных средств, которые были идентифицированы", – заявил Билошицкий.

В то же время отметил, что автомобили скорой помощи имеют право отступать от требований. Однако важное условие – включать проблесковый маячок.

Если такая скорая фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными проблесковыми маячками, то материалы не составляются,

– пояснил Белошицкий.

Почему такие ситуации все же случаются

Бывает, что маячок незаметен на фото или же инспектор не определил это визуально. Если так такие ситуации случаются и приходит штраф – руководитель юридического лица, на которое зарегистрирована скорая, может обжаловать такое постановление. Она будет отменена.

Такие заявления поступали уже неоднократно. Как отметил Белошицкий, после рассмотрения такие постановления всегда отменяются – так будет и в дальнейшем.

Сейчас мы имеем 49 отмененных постановлений. 29 раз к нам обратились от учреждений, а другие мы обнаружили самостоятельно,

– сказал Белошицкий.

Справка. Нацполиция инициировала изменения в соответствующий приказ МВД. Речь идет о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи.