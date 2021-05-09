В Украине 9 мая традиционно отмечали День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во многих городах устроили мероприятия чествования памяти, однако не везде они прошли спокойно.

Правоохранители открыли 13 уголовных дел против участников акции. В большинстве случаев нарушители использовали запрещенную символику.

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Как прошло 9 мая

В Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в мероприятиях приняли более 54 тысяч человек. По факту нарушений полиция составила 22 административных протокола и завела 13 уголовных дел.

11 уголовных дел открыли по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики". Это произошло в:

Запорожской области - 4 случая;

Закарпатской области - 2 случая;

Сумской области - 2 случая;

Луганской области - 1 случай;

Одесской области - 1 случай;

Николаевской области - 1 случай.

Также возбуждено дело по статье "надругательство над могилой" во Львовской области и еще одно дело по статье "сопротивление работнику правоохранительного органа" в Николаевской области,

– сообщили в Нацполиции.

Протоколы составлялись в основном за мелкое хулиганство, ношение георгиевской ленты и нарушение карантина.

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Чем 9 мая отметили в городах Украины

В Киеве люди возлагали цветы на могилу Неизвестного солдата. Несмотря на запрет, некоторые из них проносили с собой запрещенную символику – георгиевские ленты, советские значки и тому подобное.

люди возлагали цветы на могилу Неизвестного солдата. Несмотря на запрет, некоторые из них проносили с собой запрещенную символику – георгиевские ленты, советские значки и тому подобное. В Харькове тысячи людей пришли к Мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. В то же время в городе состоялся автопробег с красными флагами и символикой ОПЗЖ. Впоследствии участники АТО также устроили масштабный автопробег.

тысячи людей пришли к Мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. В то же время в городе состоялся автопробег с красными флагами и символикой ОПЗЖ. Впоследствии участники АТО также устроили масштабный автопробег. В Одессе тоже не обошлось без провокаций. Там неизвестные демонстрировали запрещенную символику, выкрикивали пророссийские лозунги.

тоже не обошлось без провокаций. Там неизвестные демонстрировали запрещенную символику, выкрикивали пророссийские лозунги. В Днепре правоохранители также зафиксировали случаи использования запрещенной символики. В частности, во время возложения цветов у памятника Славы полиция заметила мужчину с георгиевской ленточкой на сумке.

Больше о том, как прошло 9 мая во разных городах Украины – читайте в материале 24 канала.