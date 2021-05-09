Более 10 уголовных дел: в полиции подвели итоги Дня победы в Украине
В Украине 9 мая традиционно отмечали День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Во многих городах устроили мероприятия чествования памяти, однако не везде они прошли спокойно.
Источник:Нацполиция
Правоохранители открыли 13 уголовных дел против участников акции. В большинстве случаев нарушители использовали запрещенную символику.
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Как прошло 9 мая
В Украине состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в мероприятиях приняли более 54 тысяч человек. По факту нарушений полиция составила 22 административных протокола и завела 13 уголовных дел.
11 уголовных дел открыли по статье "изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики". Это произошло в:
- Запорожской области - 4 случая;
- Закарпатской области - 2 случая;
- Сумской области - 2 случая;
- Луганской области - 1 случай;
- Одесской области - 1 случай;
- Николаевской области - 1 случай.
Также возбуждено дело по статье "надругательство над могилой" во Львовской области и еще одно дело по статье "сопротивление работнику правоохранительного органа" в Николаевской области,
– сообщили в Нацполиции.
Протоколы составлялись в основном за мелкое хулиганство, ношение георгиевской ленты и нарушение карантина.
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Чем 9 мая отметили в городах Украины
- В Киеве люди возлагали цветы на могилу Неизвестного солдата. Несмотря на запрет, некоторые из них проносили с собой запрещенную символику – георгиевские ленты, советские значки и тому подобное.
- В Харькове тысячи людей пришли к Мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. В то же время в городе состоялся автопробег с красными флагами и символикой ОПЗЖ. Впоследствии участники АТО также устроили масштабный автопробег.
- В Одессе тоже не обошлось без провокаций. Там неизвестные демонстрировали запрещенную символику, выкрикивали пророссийские лозунги.
- В Днепре правоохранители также зафиксировали случаи использования запрещенной символики. В частности, во время возложения цветов у памятника Славы полиция заметила мужчину с георгиевской ленточкой на сумке.
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