Соответствующую информацию обнародовал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Билошицкий. В частности, уже известно об использовании фосфорных бомб Россией в Попасной.

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В Краматорске орки использовали фосфорные боеприпасы

Очередное использование фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира,

– сообщил заместитель руководителя патрульной полиции Киева.

Алексей Билошицкий саркастически заметил: "Орки пришли "асвабаждать". И "асвабаждать" они умеют только так".

"Но вы будете гореть, как горит этот фосфор", – заметил полицейский.

На видео видно, как пылает фосфор из боеприпасов.

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Следует упомянуть, что международные соглашения запрещают использовать это оружие.

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