Как говорят в ведомстве, они обеспечили успешную эвакуацию мирного населения. В общей сложности говорится о 12 автомобилях с людьми. Среди них, как потом оказалось, в Киев доехала также съемочная группа французского общественного национального телеканала France-2.

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Теперь журналисты хотят поехать в Бучу и Ирпень

Полицейским удалось спасти Агнес Ваграмян и Суфиана Яссина. Журналисты рассказали стражам порядка, что уже были в Одессе и, как вы поняли, Чернигове. После этого они планируют выбраться в Бучу и Ирпень.

О безопасности эвакуационной колонны из Чернигова в Киев беспокоились сотрудники Департамента защиты интересов общества, а также Национальная полиция Украины. Что касается самих журналистов, то известно, что их довезли в центр столицы.



Журналисты уже работали в Одессе и Чернигове / Фото SPILKA News

В Национальном союзе журналистов отметили, что заботятся о безопасности как украинских, так и международных журналистов. И что они благодарны за усилия армии и полиции, чтобы обеспечить спасение сотрудников СМИ.