Министерство здравоохранения Литвы разместило полицейских в конце списка на вакцинацию от COVID-19 и не реагирует на просьбы изменить это. В ответ правоохранители планируют установить блокпосты возле здания Сейма.

В полиции отметили, что очень терпеливо реагировали, когда их опускали все ниже и ниже в приоритетном списке, потому что понимали, что сперва необходимо вакцинировать самые уязвимые категории населения.

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Полиция Литва обещает блокировать Сейм из-за вакцинации

Однако сейчас, когда вакцинируют уже достаточно широкий круг людей, сотрудники полиции все еще в конце очереди,

– говорят в Федерации правоохранителей.

По словам председателя профсоюза полиции Литвы Ромы Катинене, на следующей неделе сотрудники полиции планируют акции у здания правительства и по всей Литве.

Если стражей порядка и в дальнейшем будут опускать ниже в очереди на вакцинацию, они планируют поставить возле здания Сейма блокпосты. Кроме того, сотрудники полиции, члены профсоюзов хотят маркировать себя и свои машины предупреждениями "Осторожно, я не вакцинирован".

"Возможно, это заставит министров найти общий язык и вспомнить, что сотрудник полиции – это не преподаватель, он не может выбирать, работать вживую или удаленно", – подчеркнула Катинене.

Кроме того, с просьбой переместить выше в списке 8 тысяч полицейских, которые ожидают вакцинацию, выступил и министр внутренних дел.

Что на это говорят в Минздраве

Министерство здравоохранения Литвы ответило, что не планирует менять приоритетные списки.

По словам представителей министерства, сотрудники полиции являются важной частью населения, которой дан приоритет вакцинации, но они должны быть привиты после самых уязвимых слоев населения.

Справка. По состоянию на 4 апреля в Литве коронавирусом заболели уже 219,6 тысячи человек. С начала эпидемии выздороветь удалось уже 201,7 тысячи местных жителей, к сожалению, умерли – 3 610 человек.