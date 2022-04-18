Об этом рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Сергей Пантелеев во время брифинга по расследованию военных преступлений РФ.

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По его словам, тела 259 погибших уже переданы для проведения соответствующих судебных экспертиз и установления причин гибели. После этого тела передадут родственникам для захоронения.

Пантелеев сообщил, что по свидетельству жителей, которые не выехали из Ирпеня и оставались там во время оккупации, с 3 по 27 марта оккупанты каждый день обстреливали город и вели бои на территории города. Известно, что в результате этого около 30% инфраструктуры города уничтожено.

Осмотрены 7 мест расстрела гражданских военнослужащими России, установлено и допрошено 117 граждан, которые на момент активной фазы вооруженной агрессии остались на территории Ирпеня,

– рассказал заместитель начальника ГСУ.

Пантелеев также рассказал, что полицейские осмотрели жилые кварталы, частные дома и магазины, где некоторое время дислоцировались, ночевали и занимались мародерством оккупанты.

Отдельный кейс по ЖК Rich Town готов для передачи в МКС

Также, по его словам, полиция отработала один из кейсов для передачи материалов в Международный уголовный суд (МКС). Речь идет об обстреле военнослужащими РФ жилого комплекса Rich Town.

Хочу отметить, что жители, которые находились там все это время в подвальных помещениях, готовили еду на улицах возле своих парадных, сообщили, что не видели представителей Вооруженных Сил Украины. То есть, в кварталах, которые попадали под обстрел, не было наших военнослужащих, не было представителей теробороны,

– подчеркнул он.

Эту информацию и данные через Офис Генерального прокурора передадут в МКС.

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