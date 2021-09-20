На каком этапе расследование дел и к каким выводам уже пришло следствие – рассказал руководитель полиции Киева Иван Выговский.

Важно Могут мстить, – Рябошапка о ситуации с поджогом автомобиля Гео Лероса

Что показали выводы экспертиз

По словам руководителя полиции Киева, экспертизы подтвердили факт воздействия постороннего предмета на авто Лероса. К таким выводам удалось прийти, получив результаты 4 экспертиз:

пожаро-технической,

материалов, веществ и изделий,

молекулярно-генетической,

автотовароведческой.

Идентичные выводы экспертиз следователи получили по делу поджога авто Андрея Богдана. Правда, больше деталей об этом Выговский не рассказал.

На каком этапе расследования дела авто Лероса

Правоохранители приобщили к материалам дела видеозапись, на которой человек, якобы похожий на самого Гео Лероса, договаривается об имитации поджога своего авто. Пока же, как пояснил Выговский, не хватает доказательной базы, чтобы привлечь кого-то к ответственности.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор не удалось установить причастных, Выговский уточнил, что по этому делу "есть определенные вопросы". Все из-за того, что:

автомобиль был подожжен, стоял не на том месте, где обычно;

видеокамеры не работали по техническим причинам, хоть они там были.

Для меня это новая история, но точно могу сказать: расследование будет объективным,

– проинформировал страж порядка.

Говоря о том, можно ли проверить подлинность видео, на котором якобы Лерос договаривался об имитации поджога своего авто, Выговский отметил, что для проверки достоверности видео требуется первоисточник. Если оно будет, то столичная полиция сможет такую экспертизу провести.

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О каком видео говорится

Видео опубликовали в телеграм-канале Украина Online. На нем "Гео Лерос" договаривается об имитации поджога своего автомобиля. 14 сентября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство относительно возможного совершения преступления народным депутатом Украины.

Сам Лерос заявил, что через "сомнительные телеграм-каналы" началась грязная кампания против него. Политик говорит, что на видео полностью сфабрикован звук и замазано 70% экрана. Он собирается подать заявление в правоохранительные органы.

"Лерос" договаривается о поджоге своей машины: смотрите видео

Добавим, что авто нардепа сожгли 28 августа 2020 года. По данному факту зарегистрировали уголовное производство по статье 194 об умышленном уничтожении или повреждении имущества.