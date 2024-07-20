Так, сейчас дело переквалифицировали в умышленное убийство. Нападающему грозит до 15 лет лишения свободы.

Смотрите также Покушение на Ирину Фарион: чем известна языковед и бывший нардеп

В полиции сделали важное заявление

Правоохранители сообщили, что после полученных травм Ирина Фарион умерла в больнице. Сейчас преступление уже переквалифицировано в умышленное убийство.

Поиски нападавшего пока продолжаются. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности и задержания злоумышленника,

– заявили в полиции.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Ирины Фарион. Светлая память.

Соседи Ирины Фарион заявляют, что убийца около 2 – 3 недель следил за языковедом. Он якобы с утра сидел возле дома и следил, что происходит вокруг. Когда вечером 19 июля на улице раздались выстрелы, то местные жители подумали, что сработала тревога. К сожалению, когда они поняли, что это были выстрелы, то стали свидетелями жуткой картины.

Медики экстренно прооперировали Ирину Фарион, однако, несмотря на все усилия врачей, сердце деятельницы не выдержало. Килевое ранение оказалось смертельным, и несмотря на все меры реанимации, языковед умерла в больнице.

Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким Ирины Фарион. Он подчеркнул, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность.