В Киеве правоохранители задержали преступную банду, которая похитила иранскую блогершу вместе с ее дочерью. Злоумышленники угрожали женщине оружием и требовали, чтобы она отдала им свои деньги.

Детали схемы злоумышленников

В Турции, где проживала женщина, к ней обратился организатор схемы. Он заявил, что блогерша якобы планируют экстрадировать на родину – в Иран.

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Злоумышленник рассказал, что выслать женщину с Турции хотят якобы потому, что ее блогерская деятельность противоречит нормам морали страны.

После этого за 100 тысяч долларов он предложил организовать ей и маленькой дочери пересечение государственной границы из Турции в Украину. Организатор схемы должен был оформить женщине соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции.

Когда блогерша с дочкой прибыла в Украину, злоумышленник разместил их в арендованной квартире и спланировал совершить разбойное нападение.



Женщину обманом заманили в Украине

По словам начальника департамента миграционной полиции Сергея Пантелеева, для реализации преступного плана 37-летний уроженец Ирана привлек еще двух граждан Ирана, которые длительное время жили в Украине.

В съемной квартире, где находилась потерпевшая, они угрожали оружием ей и ее ребенку. Они завладели криптовалютой – 25 биткоинамы, что составляет 1 миллион 400 тысяч долларов,

– рассказал Пантелеев.

Далее, чтобы скрыть преступления в отношении женщины, злоумышленники пытались вывезти потерпевшую с ребенком в Турцию.

Правоохранителям удалось спланировали спецоперацию, в результате которой 3 фигурантов задержали.

Что грозит злоумышленникам

По месту жительства участников банды провели обыски, в ходе который изъяли доказательства их противоправной деятельности.

Лидеру группировки уже сообщили о подозрении в совершении двух преступлений:

незаконном лишении свободы или похищении человека;

разбойном нападении.

Его сообщникам инкриминируют разбойное нападение. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий задержанных.

Если вину злоумышленников докажут, то им грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Смотрите видео задержания преступной банды: