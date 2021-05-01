Требовали 25 биткоинов: полиция задержала банду за похищение и ограбление блогерши из Ирана
В Киеве правоохранители задержали преступную банду, которая похитила иранскую блогершу вместе с ее дочерью. Злоумышленники угрожали женщине оружием и требовали, чтобы она отдала им свои деньги.
Источник:Нацполиция
Детали схемы злоумышленников
В Турции, где проживала женщина, к ней обратился организатор схемы. Он заявил, что блогерша якобы планируют экстрадировать на родину – в Иран.
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Злоумышленник рассказал, что выслать женщину с Турции хотят якобы потому, что ее блогерская деятельность противоречит нормам морали страны.
После этого за 100 тысяч долларов он предложил организовать ей и маленькой дочери пересечение государственной границы из Турции в Украину. Организатор схемы должен был оформить женщине соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции.
Когда блогерша с дочкой прибыла в Украину, злоумышленник разместил их в арендованной квартире и спланировал совершить разбойное нападение.
Женщину обманом заманили в Украине
По словам начальника департамента миграционной полиции Сергея Пантелеева, для реализации преступного плана 37-летний уроженец Ирана привлек еще двух граждан Ирана, которые длительное время жили в Украине.
В съемной квартире, где находилась потерпевшая, они угрожали оружием ей и ее ребенку. Они завладели криптовалютой – 25 биткоинамы, что составляет 1 миллион 400 тысяч долларов,
– рассказал Пантелеев.
Далее, чтобы скрыть преступления в отношении женщины, злоумышленники пытались вывезти потерпевшую с ребенком в Турцию.
Правоохранителям удалось спланировали спецоперацию, в результате которой 3 фигурантов задержали.
Что грозит злоумышленникам
По месту жительства участников банды провели обыски, в ходе который изъяли доказательства их противоправной деятельности.
Лидеру группировки уже сообщили о подозрении в совершении двух преступлений:
- незаконном лишении свободы или похищении человека;
- разбойном нападении.
Его сообщникам инкриминируют разбойное нападение. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий задержанных.
Если вину злоумышленников докажут, то им грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.
Смотрите видео задержания преступной банды:
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