Водитель не был пьян, – полиция

В результате действий 16-летнего юноши погиб 58-летний водитель Chevrolet. Правоохранители утверждают, что оба водителя были трезвыми.

Важно Часто "летал" и посылал полицию: смертельное ДТП в Харькове мог вызвать юный мажор

В полиции возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности дорожного движения. Следственные действия продолжаются.

Теперь юному водителю грозит до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Что известно о предполагаемом виновнике ДТП

Местные телеграм-каналы пишут, что парня зовут Николай. Родители совсем недавно подарили ему автомобиль, а после страшной аварии якобы заявили, что Infinity угнали.

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