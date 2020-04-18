Полиция и Нацгвардия дежурят около 179 киевских храмов

Сотрудники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины будут обеспечивать публичную безопасность и порядок около 179 киевских храмов.

При этом задача правоохранителей – не только обеспечить правопорядок, но и контролировать соблюдение верующими карантинных ограничений, сообщили в столичной полиции.

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Полицейские будут охранять порядок возле киевских храмов / фото Нацполиции

"Правоохранители активно будут проводить с гражданами превентивную работу с целью соблюдения ими правил противодействия распространению коронавирус. В случае необходимости полицейские, в соответствии с законодательством и в пределах служебных полномочий, привлекать правонарушителей к ответственности, в том числе и за нарушение противоэпидемических запретов", – заявил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Киеве Александр Пивовар.

Отметим, что полиция открыла дело из-за нарушения карантинных ограничений во время богослужения в церкви в Днепре.