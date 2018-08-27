Полиция объявила в розыск Вадима Титушко

Правоохранители объявили в розыск Вадима Титушко за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Читайте также: Неизвестные патриоты расправились с титушководами Кернеса и Добкина в Харькове, – волонтер

По его словам, Титушко 1993 года рождения подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.

"Титушко, человек, фамилия которого стала нарицательным и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области", – сказал Аброськин.

Напомним, защита пострадавших на митинге 18 мая журналистки Ольги Сницарчук и фотографа Влада Соделя требуют от Вадима Титушко возмещения материального и морального вреда в размере 22940 гривен.



Как известно, 18 мая 2013 года в центре Киева избили журналистов, которые снимали драку свободовцев и мужчин спортивного телосложения.



Впоследствии благодаря съемкам на любительские камеры удалось установить, что главным "боевиком" был Вадим Титушко. Суд его задержал, однако впоследствии отпустил под залог.