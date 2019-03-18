Полиция задержала подозреваемых в убийстве военного на Харьковщине: преступление есть на видео

Полиция Харьковщины задержала 3 парней и девушку, подозреваемых в убийстве 26-летнего военнослужащего контрактной службы в Чугуеве. Возраст задержанных ребят – 15, 16 и 18 лет, а девушки – 22 года.

Накануне в Чугуеве на Харьковщине нашли мертвым военнослужащего контрактной службы. Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами обнаружили в лесополосе неподалеку от воинской части, в которой он служил.

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В полиции рассказали, что 13 марта в Чугуеве компания злоумышленников встретила мужчину, и вместе с ним ушла пить алкоголь в подъезд девятиэтажки. Там девушка рассказала ребятам, что военный якобы ее изнасиловал. Она также сказала, что у него есть банковская карта с большим количеством денег. После этого девушка предложила парням за вознаграждение убить мужчину.

Для убийства военного злоумышленники разработали план. Ребята предложили мужчине пойти с ними в лес, где и убили его. Военному нанесли несколько ударов ножом по голове, конечностям и туловищу. Когда мужчина потерял сознание, нападавшие забрали его одежду и другие вещи, сожгли их и покинули место преступления.

Когда злоумышленники вернулись к девушке, то сообщили, что выполнили ее заказ и показали в подтверждение видеозапись.

Полиция открыла дело по факту умышленного убийства. Сейчас решают вопрос об аресте злоумышленников. Если суд признает их виновными, нападавших посадят в тюрьму пожизненно.